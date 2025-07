A poche ore dal rientro in Italia dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi viene ricoverato in ospedale per un malore. Ecco cosa è accaduto e come sta ora il giornalista.

Spavento per Mario Adinolfi

Uno dei naufraghi più discussi dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è stato senza dubbio Mario Adinolfi. Il giornalista infatti per settimane ha diviso il pubblico e il web e mentre c’è chi ha criticato aspramente la sua scelta di partire per l’Honduras, tanti altri lo hanno supportato e sostenuto. L’ex naufrago nel mentre poco a poco è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico e c’è addirittura chi ha cambiato parere sul suo conto. Mario nel mentre è anche riuscito ad arrivare in finalissima e si è classificato al secondo posto dietro Cristina Plevani, che ha vinto il reality show di Canale 5.

Dopo la finale i concorrenti hanno fatto rientro in Italia, tuttavia proprio per Mario Adinolfi c’è stato un forte spavento. Come tutti ben sappiamo, nel corso della sua esperienza in Honduras il giornalista è riuscito a perdere ben 27kg, oltre ai 7kg persi prima della partenza. Tornato a Roma così, anche a causa del lungo e faticoso viaggio, Mario ha avuto un piccolo malore ed è così stato ricoverato in ospedale. Ma come sta ora Adinolfi? A rivelarlo è stesso lui con un post sui social. Queste le dichiarazioni dell’ex naufrago:

“Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento. Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare”.

Nonostante il forte spavento, Mario Adinolfi sta bene e dopo tutti gli accertamenti necessari potrà finalmente tornare a casa dalla sua famiglia.