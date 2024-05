Endless Love anticipazioni 7 maggio: Emir e Galip nutrono sospetti su Kemal

NEWS

Andrea Sanna | 7 Maggio 2024

Endless Love

Oggi 7 maggio su Canale 5 torna la nuova puntata della serie TV turca. Qui a seguire tutte le anticipazioni di Endless Love.

Anticipazioni Endless Love 7 maggio

Dopo la confessione di Emir a Nihan (qui per recuperare cosa è successo), vediamo quali sono le altre anticipazioni di Endless Love per la puntata di oggi 7 maggio.

Emir e Galip si domandano chi abbia potuto rubare le chiavette USB, dato che sono gli unici a conoscere la combinazione. Nel momento in cui però Galip confessa di chi è stata l’idea della festa, sia lui che Emir hanno dei sospetti su Kemal.

Nel mentre, come fanno sapere le anticipazioni di Endless Love, Onder è molto preoccupato per Kemal. Suggerisce a sua figlia Nihan di sbarazzarsi delle chiavette USB, anche se lei sembra avere altre intenzioni.

Infine Kemal vuole capire chi l’ha accoltellato. Con l’aiuto di una disegnatrice tanta di ricostruire l’identikit dell’uomo.

Queste le anticipazioni per la puntata del 7 maggio.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Tante le domande su Endless Love, non solo le anticipazioni. Quando va in onda la serie turca? Su Canale 5 la soap opera possiamo seguirla dal lunedì al venerdì dalle 14:10, ma anche il sabato dalle 14:45 alle 16:30.

Sappiamo anche quante puntate e stagioni sono? La serie vanta due stagioni totali formate da 35 e 34 episodi in Turchia. Considerando però che in Italia le puntate sono molto più corte, di conseguenza ne avremo un numero maggiore.

Dove vederlo in TV e streaming

Mentre invece se intendete guardare la serie turca, ci sono due metodi diversi. Se vi state chiedendo infatti dove vedere Kara Sevda in TV e streaming vi diamo la risposta.

Oltre a Canale 5 con gli episodi giornalieri dal lunedì al sabato, la soap si può vedere anche in streaming su Mediaset Infinity, che sia sito e/o app. Ma non solo, perché nella piattaforma è presente la trama, così come la possibilità di vedere o rivedere gli episodi di Endless Love e scoprire quindi come finisce la serie.

