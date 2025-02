Secondo i recenti rumor riportati da Selvaggia Lucarelli, rivedremo presto l’ex braccio destro di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato. Stando ai primi indizi infatti sarà accanto a uno dei Big in gara a Sanremo 2025 nel ruolo di stylist.

Chiara Ferragni, l’ex braccio destro a Sanremo

L’argomento del momento è ancora una volta Chiara Ferragni. Gli ultimi avvenimenti svelati da Fabrizio Corona sulla fine del matrimonio tra l’influencer e Fedez, hanno riportato a galla vecchie situazioni e avvenimenti. E mentre l’imprenditrice digitale prova a rialzarsi (anche sui social sta riacquisendo follower pian piano), giungono altre voci che indirettamente la riguardano.

Stando a quanto ripreso infatti da Selvaggia Lucarelli su Vale Tutto, la sua newsletter, è emersa una curiosità che non riguarda nello specifico Chiara ma il suo ex braccio destro. Pare infatti che quest’ultimo lo rivedremo nuovamente impegnato al Festival di Sanremo. Secondo quanto ripreso dalla Lucarelli lo vedremo accanto a un famoso cantante nel ruolo di stylist e non mancherebbero degli indizi. Ma ecco cosa ha scritto:

“L’ex braccio destro e consulente di immagine di Chiara Ferragni sarà lo stylist di un famoso cantante in gara e ci sono già i primi indizi”, ha scritto Selvaggia Lucarelli nell’articolo a pagamento riportato nel sito. Ecco uno screen con la storia riportata in cui si annuncia la notizia di cui vi abbiamo appena parlato…

La storia Instagram di Selvaggia Lucarelli su Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni

Insomma con grande sorpresa da parte di molti, durante questo Festival di Sanremo dunque si parlerà non solo di Fedez (e inevitabilmente di Chiara Ferragni) ma probabilmente anche di Fabio Maria Damato.