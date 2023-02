Chiara Ferragni e Fedez, dove sono andati a San Valentino

NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Fedez

Spunta un nuovo retroscena su Chiara Ferragni e Fedez

Solo qualche giorno fa, dopo i numerosi gossip sul loro conto, Chiara Ferragni e Fedez sono stati beccati insieme per le vie di Milano a San Valentino. In seguito però è emerso che la coppia si trovasse nei pressi di uno studio legale, e naturalmente la notizia ha fatto preoccupare il web, che si è chiesto cosa stesse accadendo tra l’imprenditrice digitale e il rapper. Adesso a fare chiarezza ci ha pensato Vanity Fair Italia.

il settimanale infatti ha rivelato dove sono andati Chiara Ferragni e Fedez a San Valentino, e cosa si trova all’interno del palazzo in cui sono entrati. Questo quanto si legge a riguardo:

“Vanity Fair ha scoperto l’indirizzo in cui Fedez e Chiara sono stati avvistati l’ultima volta insieme, dopo giorni di silenzio social di lui. Il palazzo si trova nel cuore di Milano e all’interno ci sono un centro di cura psichiatrica e psicologica, un gruppo di medici associati, oltre agli inquilini privati. Quindi nessun avvocato, al contrario di alcuni rumor circolati nelle ultime ore. È possibile – anche se non vi è alcuna certezza – che siano andati a una seduta di terapia di coppia. […] Dal sito del centro di cura psicologica, emerge che i terapeuti, tra le altre cose, sono specializzati in terapia di coppia. E tra le specializzazioni del centro, c’è anche la terapia EMDR. […] Una tecnica a cui Chiara Ferragni aveva rivelato di essersi sottoposta, con l’aiuto di uno psichiatra”.

Chiara Ferragni e Fedez dunque potrebbero essere andati in terapia di coppia. Al momento però precisiamo che si tratta sempre di indiscrezioni, e ancora non abbiamo conferme su quello che starebbe succedendo tra i due. Alcune ore fa intanto è anche giunta voce che i Ferragnez avrebbero stoppato le riprese della loro serie, la cui uscita era prevista per maggio. Il web nel mentre si chiede se e quando la coppia romperà il silenzio, rivelando la verità su quanto sta accadendo.