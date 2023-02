NEWS

Andrea Sanna | 25 Febbraio 2023

GF Vip 7

Antonino Spinalbese incontra la figlia

Giovedì Antonino Spinalbese ha lasciato ufficialmente la Casa del GF Vip 7. L’hairstylist ha concluso il suo percorso dopo aver perso la sfida al televoto. Nonostante un pizzico di dispiacere per porre fine a questa bella avventura, si è detto felice di poter tornare finalmente alla sua quotidianità.

In tutti questi mesi, fin dal suo ingresso, infatti, Antonino Spinalbese non ha fatto che parlare e pensare a sua figlia Luna Marì, avuta nella precedente relazione con Belen Rodriguez. Ogni volta che il vippone la menzionava con i compagni, i suoi occhi si trasformavano e un luccichio particolare ne evidenziava la mancanza e l’attaccamento. La voce puntualmente rotta dall’emozione. Insomma un Antonino diverso, oltre le dinamiche del gioco.

Come accennavano nelle scorse ore Antonino Spinalbese è tonato alla sua routine e la prima cosa che ha fatto è stata quella di correre da sua figlia, la ragione più importante della sua vita. Se tra le storie Instagram ha mostrato una breve clip in cui tiene in braccio e coccola Luna Marì, in un post ha proprio pubblicato il primo incontro avuto.

Dalle immagini vediamo Antonino arrivare in casa e chinarsi, nell’attesa di poter accogliere sua figlia tra le braccia. Poco dopo nel video spunta per l’appunto la piccola, correre verso il papà. I due si sono stretti in un caldo abbraccio e a seguire vi è uno scambio di tenerezze. L’emozione è davvero palpabile.

Un momento di dolcezza che Antonino Spinalbese ha deciso di condividere con i propri follower (QUI IL VIDEO). L’estratto ha commosso i fan e non solo. In pochi istanti il video tra l’ex vippone e sua figlia ha ottenuto una valanga di like e commenti. Tra i tantissimi leggiamo quelli delle due compagne d’avventura Elenoire Ferruzzi e Pamela Prati, ma ancora Raimondo Todaro e non solo.

Il forte legame tra Antonino Spinalbese e la sua piccola ha davvero conquistato tutti! Ora finalmente dopo tanti mesi di lontananza potranno recuperare il tempo perduto.