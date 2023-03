NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Marzo 2023

Chiara Ferragni Fedez

Spuntano nuovi retroscena su Chiara Ferragni e Fedez

Da settimane ormai Chiara Ferragni e Fedez sono al centro dell’attenzione mediatica, per via della presunta crisi che li avrebbe colpiti. Nonostante qualche giorno fa l’imprenditrice digitale sembrerebbe aver smentito le indiscrezioni postando una foto insieme a suo marito, nelle ultime ore sono emersi nuovi pettegolezzi, che stanno facendo il giro del web. A parlare infatti è stato Fabrizio Corona, che sul suo canale Telegram ha lanciato una bomba. Secondo le parole dell’ex re dei paparazzi infatti sembrerebbe che Chiara e Fedez siano a un passo dal divorzio. Ma non solo. Corona ha anche rivelato che il rapper avrebbe un disturbo depressivo, causato proprio dalla pesante situazione. Questo quanto si legge in merito:

“Dopo la bufera post Sanremo, le acque in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”.

Ma non è finita qui. Sempre stando a quello che riporta Corona, pare che la situazione sia molto complessa, anche per via del contratto che Chiara Ferragni e Fedez hanno firmato con Amazon. Nelle prossime settimane sarebbe infatti prevista la seconda stagione di The Ferragnez La Serie, sulla quale tuttavia non si hanno notizie. Secondo Fabrizio dunque la delicata situazione tra Chiara e Fedez potrebbe far sfumare del tutto l’uscita dei nuovi episodi:

“La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto. Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi”.

Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo di indiscrezioni e non c’è alcuna prova reale che Chiara Ferragni e Fedez siano prossimi al divorzio. Noi di Novella2000.it tuttavia seguiremo passo dopo passo la vicenda e vi aggiorneremo con tutte le news del caso.