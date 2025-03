In occasione della festa di compleanno di Leone e Vittoria, Chiara Ferragni ha organizzato una festa con mega torta a tema! Ma Fedez dov’è? Il rapper non si è visto in nessuno degli scatti pubblicati

Chiara Ferragni, la festa di compleanno di Leone e Vittoria

Un compleanno decisamente particolare quello di Leone e Vittoria, figli di Chiara Ferragni e Fedez. I due bambini compiono gli anni (rispettivamente 7 e 4) a distanza di pochi giorni. Il primogenito dell’ex coppia è nato il 19 marzo, mentre la bambina il 23 marzo.

Di conseguenza Chiara Ferragni ha deciso di festeggiare queste importanti date con un’unica festa a tema Sonic, ieri 21 marzo. Qualcosa è cambiato quindi rispetto allo scorso anno, quando i bambini avevano celebrato questo giorno con due feste distinte e gli ex Ferragnez avevano messo da parte le divergenze dopo la separazione per amore dei figli. Ricordiamo infatti ancora le immagini di rito. Ma adesso?

Stavolta Chiara Ferragni ha organizzato un party divertente per i suoi bambini, a cui hanno preso parte i compagni di classe, amici e parenti. Come visto in alcune storie erano presenti le sorelle dell’influencer e i rispettivi compagni, così come il piccolo Edoardo (figlio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti).

Nei pochi contenuti diffusi su Instagram, Chiara Ferragni sembra aver pensato proprio a tutto, a partire dalla torta a tre piani con Sonic ed Amy Rose in cima. Tra i giochi presenti una bella piscina con le palline blu, in cui si sono divertite anche le sorelle Ferragni, Chiara e Valentina!

Tra le immagini però c’è un grande “ma”: Fedez dov’è? Perché non si vede da nessuna parte? Il papà dei due festeggiati (che ha pubblicato un pensiero per suo figlio il 19) non è comparso in nessuno dei contenuti che abbiamo visto. Potrebbe essere che magari il rapper impegnato con i suoi progetti lavorativi non abbia potuto presenziare (ha infatti postato delle storie inerenti al suo podcast e non solo). Impossibile però dire se fosse o meno lì. Chiarirà questo dubbio dei fan?