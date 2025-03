L’ex concorrente del Grande Fratello Alfonso D’Apice sui social ha messo in guardia la fidanzata Chiara Cainelli dagli Shailenzo, dopo le ultime dinamiche che si sono create dentro la Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, Alfonso avverte Chiara sugli Shailenzo

In questi giorni uno dei rapporti nati nella Casa del Grande Fratello è stato messo in discussione. Shaila Gatta dopo il chiarimento con Lorenzo Spolverato ha non solo sferrato delle critiche a Chiara Cainelli ma specialmente a Zeudi Di Palma. In particolare con l’ex Miss Italia sembra essersela legata al dito. L’accaduto sta creando delle crepe anche nel rapporto tra Chiara e Zeudi, dal momento in cui Shaila ha messo in guardia la prima dall’amica.

A sorpresa Alfonso D’Apice, fidanzato di Chiara, è tornato a farsi sentire sui social. Da quando è stato eliminato dalla Casa del Grande Fratello l’ex gieffino ha spesso espresso pareri sui concorrenti e non ha nascosto di essere deluso da alcuni di loro, come da Lorenzo Spolverato per esempio. E quanto si sta verificando in questi giorni tra la sua ragazza e l’amica Zeudi non sembra andargli molto a genio.

Per questo l’ex concorrente del Grande Fratello è intervenuto con un lungo messaggio su Instagram, in cui ha ammesso di aver ricevuto centinaia di messaggi su quanto sta succedendo tra Chiara e Zeudi. Lui ha affermato di avere sempre preso le parti della fidanzata, in qualsiasi situazione, a costo di crearsi dei nemici. Reputa Chiara una ragazza intelligente, in grado di proteggersi anche da sola.

Stavolta però pensa sia diverso! A modo suo Alfonso D’Apice ha messo in discussione il rapporto che Chiara ha con Shaila e Lorenzo, mettendola così in guardia dai legami creati. Peraltro l’ex gieffino ha anche fatto sapere che a detta sua l’unica amicizia vera che la Cainelli ha al Grande Fratello è con Zeudi:

“Però, questa volta non credo che sia il caso. Quello che mi distingue dagli altri è la sincerità: dico sempre ciò che penso, senza filtri e anche oggi non nasconderò nulla. Spero che Chiara capisca che l’unica vera amicizia, senza interessi o secondi fini, che esiste in quella Casa è quella con Zeudi. Lo spero per lei, se così non fosse sono sicuro che fuori si renderà conto di tante cose. Non interverrò durante la puntata, non voglio influenzare le sue scelte: questo è il suo percorso e farà ciò che riterrà giusto per sé, ognuno gestisce le sue amicizie a modo proprio. Per quanto mi riguarda, Zeudi è e rimarrà una mia amica”.

La storia Instagram di Alfonso D’Apice

Alfonso D’Apice ha spiegato che non interverrà in puntata al Grande Fratello per non influenzare i pensieri di nessuno e dunque lasciare che sia Chiara libera di decidere, ma in ogni caso lui manterrà viva l’amicizia con Zeudi, a prescindere da come andrà il loro rapporto. Difficile sarà invece un riavvicinamento agli Shailenzo, da cui l’ha messa in guardia.