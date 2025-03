In questi giorni Chiara Ferragni ha festeggiato il quarto compleanno di sua figlia Vittoria. A prendere parte all’evento è stato anche Giovanni Tronchetti Provera, fidanzato dell’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni festeggia sua figlia Vittoria

Lo scorso 23 marzo Chiara Ferragni ha festeggiato il quarto compleanno di sua figlia Vittoria. Sui social così non è tardata ad arrivare una dolce dedica per la bambina, nata dall’amore tra l’influencer e Fedez. L’imprenditrice digitale ha infatti affermato: “La mia piccola peste oggi compie 4 anni. Dopo aver avuto Leo ho sempre avuto la sensazione che sarei stata mamma solo di maschietti, ed invece poi sei arrivata tu a sconvolgere tutto e a farmi provare l’emozione di crescere una bimba. Ti amo verso l’infinito ed oltre e spero di renderti fiera ogni giorno, la tua piccola mamma“.

Nella stessa giornata, come aveva già riferito Gabriele Parpiglia, la Ferragni ha organizzato un pranzo a Palazzo Parigi proprio per festeggiare il compleanno della piccola Vittoria. A prendere parte all’evento sono stati naturalmente i familiari dell’influencer e alcuni amici intimi. Come se non bastasse non è mancato anche un ospite speciale.

A partecipare al compleanno di Vittoria è stato infatti anche Giovanni Tronchetti Provera, fidanzato di Chiara Ferragni. A immortalare la coppia insieme in queste ore è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato alcuni scatti della festa. A oggi dunque smembrerebbe che i due innamorati non si stiano più nascondendo e che finalmente stiano vivendo alla luce del sole.

Tuttavia attualmente Chiara non ha mai condiviso nulla sui social della sua nuova relazione, preferendo mantenere, almeno per il momento, un profilo basso. Pare però che le cose con Giovanni stiano procedendo a gonfie vele, al punto che l’imprenditore ha conosciuto anche i figli dell’influencer.