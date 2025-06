Alessandra Amoroso è stata complice di una proposta di matrimonio per una sua fan

In occasione di un firmacopie del nuovo album “Io non sarei” a Lecce, Alessandra Amoroso ha letto una lettera d’amore per una fan da parte del fidanzato, che si è rivelata una proposta di matrimonio inaspettata.

Alessandra Amoroso partecipa ad una proposta di matrimonio durante un suo firmacopie

Durante la tappa del tour di firmacopie del suo nuovo album “Io non sarei” alla Feltrinelli di Lecce, tenutasi il 19 giugno, Alessandra Amoroso è stata protagonista di un momento carico di emozione, che ha commosso l’intera libreria.

La cantante salentina, tornata nella sua terra per incontrare i fan, ha infatti partecipato in prima persona a una sorpresa romantica organizzata da un giovane presente all’evento insieme alla fidanzata.

Il ragazzo ha chiesto alla Amoroso di leggere una lettera speciale indirizzata alla sua ragazza. Con grande naturalezza e partecipazione, Alessandra ha accettato e, davanti al pubblico presente, ha iniziato la lettura del messaggio.

Le parole, intense e cariche di sentimento, si sono rivelate presto una vera e propria proposta di matrimonio. Mentre la cantante leggeva, in sottofondo risuonava “Mettimi alla prova”.

Al termine della lettura, il giovane si è inginocchiato, ha mostrato l’anello alla compagna e le ha chiesto se volesse sposarlo. Lei, visibilmente commossa, ha detto sì, scatenando l’applauso dei presenti e un’emozione condivisa da tutti.

Alessandra Amoroso, testimone di questa scena romantica, non ha trattenuto le lacrime: “Ci state ammazzando oggi, tutti!” ha detto cercando di trattenere l’emozione. Poi ha aggiunto, rivolgendosi alla ragazza: “Va beh, insomma, allora firmacopie fatto, CD autografato, anello preso, facciamoci una foto con gli sposi!”.

L’episodio ha fatto subito il giro dei social, diventando virale tra fan di Alessandra Amoroso, che hanno apprezzato la disponibilità e la dolcezza della cantante. Ancora una volta, Alessandra ha confermato il legame profondo che la lega al suo pubblico.