Chiara Ferragni mostra vicinanza a Fedez per la morte della nonna Luciana con un gesto silenzioso ma carico di significato

Fedez ha annunciato con dolore la scomparsa della sua amata nonna Luciana, venuta a mancare a 94 anni. Tanti i messaggi di affetto ricevuti, tra cui spicca il gesto di Chiara Ferragni, che ha lasciato un like sotto il post dell’ex marito. Un segnale silenzioso, ma significativo e di vicinanza in un momento così delicato.

Il gesto di Chiara Ferragni per Fedez

Una perdita dolorosa ha colpito Fedez: la sua amata nonna Luciana è venuta a mancare ieri all’età di 94 anni. Il rapper ha condiviso la triste notizia con i suoi follower pubblicando alcuni scatti insieme a lei e un tenero messaggio d’addio: “Ciao nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia”. Accadimento questo che ha scaturito anche la reazione di Chiara Ferragni.

La signora Luciana era una figura molto presente nella vita dell’artista e non mancava di comparire, sorridente e affettuosa, nei momenti più importanti condivisi sui social. Qualcuno la ricorderà senza dubbio anche in The Ferragnez, la serie di Prime Video dove Chiara Ferragni e Fedez si sono raccontati a 360°.

Con la sua scomparsa nonna Luciana ha suscitato una forte ondata di affetto: tantissimi messaggi di cordoglio sono arrivati da colleghi, amici e fan.

Tra le tante reazioni, una in particolare ha colpito l’opinione pubblica: quella di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, nonostante la fine del matrimonio con Fedez e le recenti tensioni mediatiche, ha scelto il silenzio delle parole per lasciare spazio a un gesto semplice ma significativo: un like sotto il post del rapper.

Il like di Chiara Ferragni al post di Fedez

Un segno di rispetto e vicinanza che molti hanno interpretato come un timido segnale di apertura apertura, un gesto di distensione. Forse anche un modo per ricordare che, oltre le incomprensioni, resta una famiglia condivisa e un legame profondo. Al di là della fine della loro storia d’amore.

Tutta la redazione di Novella2000.it e Novella 2000 si stringono attorno a Fedez e ai suoi cari, rinnovando le più sentite condoglianze per la scomparsa della cara nonna Luciana.