Si è spenta all’età di 94 anni la nonna di Fedez e il rapper, nelle ultime ore, ha pubblicato una dolce dedica.

Il saluto di Fedez alla nonna

Più volte nel corso del tempo abbiamo parlato della signora Luciana, la nonna di Fedez. La donna aveva letto, per esempio, le carte a Marco Mengoni nel 2023 per dirgli come si sarebbe classificato al Festival di Sanremo. Senza contare le diche che il nipote le scriveva sui social per ogni suoi compleanno.

Purtroppo oggi siamo qui per darvi una brutta notizia: la nonna di Federico è venuta a mancare proprio in queste ore e lo ha annunciato il rapper stesso. Sul suo profilo Instagram è apparso un post in cui sono presenti diverse foto in cui è insieme alla signora Luciana. In alcuni casi sono a eventi formali, in altre immagino sono nel podcast del cantante e in altre ancora è con i nipotini.

Nel post leggiamo anche una dedica: “Ciao nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia“. Poche parole ma che sanno colpire il cuore di chiunque abbia subito una perdita di questo tipo e non solo. Il rapporto di Fedez con la nonna è sempre stato molto bello e profondo, come abbiamo visto in più occasioni sui social.

Il dolce post di Fedez per la nonna

Tutta la redazione di Novella 2000 si stringe intorno a Federico e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore. Vogliamo anche porgere le nostre più sentite condoglianze per questo lutto. Ci uniamo alle già centinaia di migliaia di messaggi di fan e amici che si sono riversati sotto al post per commentare. Tra questi, per esempio, possiamo notare Shade, Marco Masini, diversi youtuber e tiktoker e tantissimi altri ancora.