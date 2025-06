“Mostri la famiglia felice e poi escono gli altarini”, con queste parole Belen Rodriguez ha tirato una frecciatina all’imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

Belen Rodriguez punge Chiara Ferragni

Belen Rodriguez, in un’intervista pubblicata dal settimanale Chi e ripresa da Today, ha affrontato diversi temi legati al mondo dello spettacolo. Si è passati al legame con sua sorella Cecilia, alle parole sull’ex Stefano De Martino e quelle a sorpresa su Fedez.

La showgirl ha toccato argomenti delicati come la pressione mediatica, l’immagine pubblica e le incoerenze che possono costare caro. Al centro delle sue riflessioni, anche alcune sue colleghe molto esposte come Chiara Ferragni, Diletta Leotta ed Elodie.

Parlando dell’imprenditrice digitale, Belen Rodriguez è stata piuttosto diretta, soprattutto alla luce delle difficoltà personali e professionali che Ferragni sta attraversando in questi mesi:

«Bisogna capire che oggi salire è facilissimo, ma è facile anche cadere, più sei in alto e più cadi. Se la tua strategia è mostrare la famiglia felice e poi escono gli altarini, viene meno la coerenza, anche all’interno della coppia. Se tu dichiari di fare cose che non fai, quando cadi ti fai male», ha dichiarato senza giri di parole.

La conduttrice ha poi sottolineato quanto per lei sia sempre stato importante essere trasparente: «Io mi sono sempre portata sulle spalle il peso di non nascondere quello che sono. E non mi sono mai voluta mostrare migliore. Non serve una costruzione, perché poi la maschera cade».

A margine, Belen Rodriguez ha commentato anche la sovraesposizione mediatica di Diletta Leotta: «Diletta è una brava conduttrice sportiva. Ha scelto di puntare anche sulla fisicità. Ci sta. Ma quando sei ‘troppo’, puoi piacere agli uomini e infastidire le donne».

Su Elodie, invece, ha detto: «Anch’io ho mostrato il lato b. Se vuole mostrarsi si vede che le piace. Lei è brava. Io non ho mai fatto discorsi politici o femministi, secondo me non bisogna confondere i piani. Un cantante deve fare bella musica, non per forza portare messaggi. Siamo stufi di musica inutile».

E voi che ne pensate delle sue parole?