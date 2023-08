NEWS

Nicolò Figini | 9 Agosto 2023

Chiara Ferragni

Vittoria fa i bisogni su Chiara Ferragni

Questo pomeriggio abbiamo parlato di Chiara Ferragni, di Fedez e dei loro bambini in relazione a un divertente video che ha fatto il giro del web. Al suo interno, infatti, si può vedere la famiglia al completo mentre si gode una serata cinema all’aperto. I figli si trovano sul divano con la mamma mentre il papà arriva dietro di loro annunciando che avrebbero visto un film horror. A far divertire è stata proprio la reazione di Vittoria: “Io non voglio“.

Sempre la bimba è stata protagonista di un altro momento social. Anche questa volta diverse persone hanno riso dell’accaduto anche se la Ferragni potrebbe avere da ridire sulla questione. Nella foto qui sotto, infatti, la vediamo sorridente al tavolo di un ristorante poco dopo che Vittoria le ha fatto la pipì sulle gambe.

Chiara Ferragni con Vittoria al ristorante

Al momento Chiara Ferragni, Federico e i loro bambini si trovano in vacanza a Ibiza. La scorsa sera erano a cena in un ristorante quando è scoppiato il danno. Nella Story leggiamo: “Dopo che Vitto mi ha fatto la pipì addosso senza pannolino al ristorante“. Probabilmente stanno allenando Vittoria ad andare in giro senza pannolino ed essendo le prime volte incidenti di questo genero possono capitare.

Continuate a seguirci per tante altre news.