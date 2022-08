Il trikini di Chiara Ferragni

Nelle giornate appena passate abbiamo già parlato dei costumi da bagno e anche di alcuni accessori che Chiara Ferragni ha voluto mettere in saldo per i suoi fan all’interno del sito internet del proprio brand. Nel caso più recente si trattava del bikini e degli occhiali da sole. Il top costa 70 euro mentre lo slip 56,50 euro. I modelli con prezzi più bassi, invece, vanno dai 49 ai 54 euro per i top e dai 32,50 ai 40,50 per la parte sotto. Gli occhiali, invece, della linea L.A. EYE arrivano a 149 e sono disponibili in vari colori.

Oggi, invece, parliamo di un trikini che ha di recente indossato in una foto per mostrarlo a tutti i suoi follower. Si tratta di costume intero Crystal che in questo momento risulta sold out. Il costo a prezzo pieno arriva a 159 euro, mentre con lo sconto del 50% arriva a 79,50 euro. L’unico colore disponibile è il rosa. Ovviamente niente paura. Sul sito web possiamo trovare tantissimi altri bikini, trikini e non solo ancora pronti per essere acquistati. Qui sotto potete vedere il modello di cui stiamo parlando e che ha lasciato tutti i fan dell’influencer senza fiato. Voi che cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento.

Il costume da bagno di Chiara Ferragni

Con l’avvicinarsi dell’inizio delle scuole, inoltre, Chiara Ferragni ha anche realizzato una linea per astucci, quaderni, diari, raccoglitori ad anelli e set di gomme. I primi sono venduti in rosa o celeste al prezzo di 35 euro. Le gomme da cancellare hanno un costo di 7,70 euro, mentre il set di matite 6,90 euro. I quaderni a spirale e i raccoglitori si possono comprare per 4,90 euro, ma quelli in formato A4 a 2,10 euro. Infine, il diario di Chiara, con in copertina l’occhio che fa da logo, costa 17,90 euro.

