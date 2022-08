Il racconto di Vittorio Brumotti

Non molte ore fa Vittorio Brumotti ha fatto sapere di essere stato picchiato e derubato durante la sua vacanza a Los Angeles con la fidanzata Annachiara Zoppas e qualche amico. A riportare il racconto ci ha pensato lui stesso tramite i microfoni di Striscia la Notizia, come riportato anche dal sito Isa e Chia:

“Sono qui in vacanza con Annachiara. Stavo girando dei video con la bici sulla Pacific, la via principale della costa. In lontananza vedo due ragazzi che si stanno picchiando. Decido di allontanarmi, di cambiare strada. Ma poco dopo mi accorgo che ci sono quattro persone che mi seguono in bici.

Mentre cerco di allontanare un mio amico e Annachiara mi colpiscono in testa con il calcio di una pistola. Mi buttano a terra, mi riempiono di calci e pugni. Mi mettono un’altra pistola in bocca e mi levano l’orologio e lo zaino. Poi si girano verso Annachiara. Io cerco di reagire, ma ero mezzo svenuto. Loro a quel punto decidono di scappare. Lanciano via una delle pistole che poi trovo io“.

Vittorio Brumotti prosegue affermando che la fidanzata è rimasta traumatizzata e che la Polizia è intervenuta subito:

Per fortuna, nel giro di poco tempo, interviene la Polizia con diverse pattuglie e addirittura un elicottero. Annachiara era terrorizzata, ma è ok. Evidentemente mi stavano “marcando” da tempo. Erano quattro ragazzi di colore, di circa 20 anni. Io sono un po’ abituato alle aggressioni, ma quello che è successo oggi è sicuramente il record di violenza che abbia mai subito.

Per fortuna Vittorio Brumotti, Annachiara e i loro amici stanno tutti bene. La situazione sarebbe potuta finire in modo peggiore. Grazie al cielo, però, i malviventi hanno deciso di scappare dopo averli rapinati. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna ulteriore news.

