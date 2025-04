Sarebbe in vendita l’attico di Chiara Ferragni

Stando i recenti rumor sarebbe in vendita l’attico di Chiara Ferragni dopo la rottura con Fedez e la cifra richiesta sarebbe piuttosto alta!

In vendita l’attico di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è uno degli argomenti quotidiani per i siti di gossip (e non solo). Sul suo profilo Twitter Grazia Sambruna ha parlato dell’imprenditrice digitale, sostenendo che avrebbe bisogno di vendere l’attico in cui risiete (fonte Vanity Fair), ma la cifra sarebbe un po’ alta e dunque risulterebbe “invendibile”. Ma ecco quanto si legge:

Il tweet di Grazia Sambruna su Chiara Ferragni

Appurato da Gabriele Parpiglia che non ci sarebbe alcuna rottura con Giovanni Tronchetti Provera e che la crisi sarebbe rientrata, Chiara Ferragni però vorrebbe dare comunque una svolta alla propria vita. Stando a quanto si legge su Vanity Fair infatti pare infatti che l’influencer abbia messo in vendita quella che nel recente passato è stata la casa con cui ha vissuto con Fedez e i suoi bambini.

Ora però che la storia d’amore con il rapper è finita, Chiara Ferragni starebbe pensando di voltare pagina anche in questo. Come si legge dal sito si tratterebbe dell’attico a due piani, all’interno delle Residenze Libeskind. Il complesso è stato progettato dall’architetto Daniel Libeskind a Milano e più precisamente a CityLife. Si tratta di una casa di ben 800 metri quadrati che, tra le tante, vanta una cabina armadio di 150 metri quadrati.

Ma quanto costa? Il costo e dunque la valutazione sarebbe di 25 milioni di Euro, ma come ricorda Vanity Fair non sarebbe stato ancora affidato a nessuna agenzia immobiliare del lusso.

Questi i primi rumor al momento. Vedremo se sarà o meno confermato dalla diretta interessata.