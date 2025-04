Tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è davvero finita? In questi giorni non si parla d’altro, ma Gabriele Parpiglia ha fatto chiarezza e smentito il gossip: “Hanno avuto un momento di crisi superato”, ci ha tenuto a precisare.

Chiara Ferragni è tornata single?

Non solo la notizia sulla vendita dell’attico di CityLife in cui vive Chiara Ferragni. A proposito dell’imprenditrice si parla tanto anche della vita sentimentale e della relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Recentemente è girata voce della crisi con conseguente rottura, ma ben presto è arrivata una rettifica da parte di Gabriele Parpiglia. Ma partiamo per ordine.

Su MowMag la giornalista Grazia Sambruna nelle scorse ore ha fatto sapere di aver ricevuto un messaggio, secondo cui la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sarebbe giunta al termine, fornendo anche alcuni dettagli sulle presunte reazioni di familiari e amici di lui. A smentire il pettegolezzo però ci ha pensato Gabriele Parpiglia. Mediante i suoi canali ufficiali il giornalista ha fatto sapere che le cose, in realtà, starebbero diversamente:

“FAKE NEWS – Non si sono assolutamente lasciati. Sabato cena insieme. Nessuno ha brindato per la fine della storia. Hanno avuto un momento di crisi superato”, si apprende dalla storia pubblicata su Instagram da Gabriele Parpiglia.

La smentita di Gabriele Parpiglia sulla presunta rottura tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Dunque se così fosse tra l’influencer e l’imprenditore ci sarebbe stata sì una crisi ma questa sarebbe prontamente rientrata e tra loro pare sia già tornato il sereno. Almeno questo secondo l’ultimo aggiornamento fornito da Parpiglia come possiamo leggere nello screen sopra riportato.

Nonostante qualcuno insista sull’allontanamento tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, in realtà va tutto a gonfie vele e il momento di difficoltà vissuto pare sia stato ampiamente superato. Almeno una bella notizia per l’imprenditrice digitale dopo il lungo periodo buio affrontato!