Giulia Stabile, “giorni duri” per la ballerina: parla un’autrice di Maria De Filippi

Debora Parigi | 28 Giugno 2023

Giulia Stabile

Non è un periodo facile per Giulia Stabile

Chi segue Giulia Stabile sui social si sarà reso conto che la ballerina è molto impegnata con il lavoro. E ha anche avuto grandi soddisfazioni. Tempo fa, in un’intervista a Grazia, ha detto che andra a studiare negli Stati Uniti questa estate con il sogno di costruirsi una carriera lì. Mentre per il momento in Italia sta partecipando a tantissimi eventi.

Oltre a salire sul palco dell’evento dedicato ad Amici 22, ha avuto occasione di ballare per una cantante che ha aperto il concerto di Rosalia a Milano. A luglio sarà a Desenzano del Garda per l’evento Carla Fracci Mon Amour e si esibirà sul palco insieme a Samuele Segreto e Alessio Cavaliere. Ieri invece ha preso parte a Love Mi, il concerto organizzato da Fedez per raccogliere fondi da destinare in beneficienza. Giulia si è esibita sulle note di Magnifico e ha incantato prendendosi gli applausi di tutti i presenti.

Tanti complimenti sono arrivati anche dai social sia dai fan che dai colleghi. E a supportarla con grande amore c’era anche Raffaella Mennoia una delle autrici di punta dei programmi di Maria De Filippi e molto legata a Giulia Stabile. Ecco che quindi, durante la serata, Raffaella ha messo varie storie di sostegno a Giulia. “Sei la numero uno sempre, ti adoro”, ha scritto. Ma poi ha lasciato un messaggio che ha molto impensierito i fan.

“So di essere esagerata con te, ma ogni volta che balli mi fai emozionare… Sono stati giorni duti, ma tu splendi anche quando vorresti solo piangere un po’… La danza ti salva e te la omaggi con la tua luce. Brilla tvb”.

Di nuovo viene fuori che la ballerina di Amici ha passato un momento complicato della sua vita. E ormai sempre più persone associano queste difficoltà a una possibile rottura con Sangiovanni. Lei stessa aveva detto riguardo questa storia con lui: “Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”. Inoltre il cantante era assente al suo compleanno, il 20 giugno, quando ha compiuto 21 anni.