Chiara Ferragni ha raccontato la reazione nel momento in cui non è stata riconosciuta in aeroporto. Ecco il video

Chiara Ferragni ha raccontato un aneddoto nelle ultime ore sui suoi spazi social. Ha rivelato qual è stata la sua reazione nel momento in cui non è stata riconosciuta in aeroporto. Ecco il video.

La reazione di Chiara Ferragni

Una settimana fa vi avevamo parlato di un video che aveva registrato Chiara Ferragni su TikTok in merito a un consiglio da elargire a tutti i suoi follower alle prese con una crisi nella propria vita:

“Dovete bere tanta acqua, provare ad allenarsi, vedere un film che ti piacerà, leggere, passare del tempo con i figli. Cose che fanno parte della routine e che ci danno un senso di completezza. Ti dà quella bella sensazione che ti porta in un ‘mindset’ positivo, a me è servito tantissimo”.

Nelle ultime ore è tornata con un aneddoto che ha molto divertito i suoi fan. Chiara Ferragni si trova a Bucarest perché deve svolgere un lavoro ma prima di arrivare è stata protagonista di una piccola gaffe da parte di un signore in aeroporto. Quest’individuo non l’ha riconosciuta e questa è stata la sua reazione:

“Sono venuta qui da Bergamo con un volo diretto. All’aeroporto è successa questa cosa troppo divertente. Alla sicurezza c’erano delle ragazze che non capivano se fossi io o no. Dicevano che ero identica ‘alla Ferragni’ e volevo andare a salutarle.

Passo il controllo e questo signore mi dice: ‘No, assomigli alla Ferragni ma tu sei molto più bella di viso di lei’. Non so se prenderlo come complimento o no visto che sono io”.

Tra i commenti del video le ha risposto una delle ragazze in questione e l’influencer le ha risposto con l’emoticon di un cuoricino rosso.