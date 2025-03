Nelle ultime ore, Monica Setta ha commentato la notizia relativa alla sua imitazione nella nuova edizione di GialappaShow. Ecco che cos’ha affermato la conduttrice di Storie di donne al bivio.

La reazione di Monica Setta

La nuova edizione di GialappaShow avrà inizio il 31 marzo 2025 su TV8 e sappiamo che tra i conduttori apparirà anche Elodie. Ma questa non sarà l’unica novità perché vari siti hanno riportato la notizia che all’interno del cast ci saranno anche due nuovi acquisti: Carlo Amleto e Giulia Vecchio.

Quest’ultima è una giovane attrice che il pubblico italiano ha visto in fiction Rai come Imma Tataranni, Blanca e Un passo dal cielo ma anche in programmi TV come Stasera tutto è possibile. Tra non molto approderà sul palco dello show di TV8 e farà un’imitazione di Monica Setta.

La conduttrice è molto conosciuta da tutti coloro che amano Storie di donne al bivio e ha commentato come segue sui social: “Ormai anche GialappaShow a svuotare Storie di donne al bivio, non c’è più religione“.

Questa battuta deriva da una spiritosa frase che ha scritto su Twitter una settimana fa. Il tweet risale alla prima puntata di Ne vedremo delle belle: “Mi hanno svuotato la trasmissione per fare questo programma“. Questo perché molte delle showgirl sono state speso sue ospiti.

Monica Setta non si è però fermata qui e ha commentato la futura imitazione di Giulia Vecchio: “Anche lei pronta a riposare in pace accanto ad Alberto“. Questa frase ironica è legata al vecchio video che ritrae la Setta mentre intervista Rosanna Lambertucci.

Durante gli ultimi secondi di UnoMattina in Famiglia, infatti, si parlò della perdita della figlia appena nata di Rosanna. L’altra disse questa frase frettolosamente: “Devo dire che tu hai avuto una bambina morta appena nata che riposa accanto ad Alberto“. All’epoca il video fece il giro del web, per poi venire ripreso ancora nel 2023, diventando davvero virale.

Ad ogni modo, l’appuntamento con GialappaShow e l’imitazione di Monica Setta è prevista per il 31 marzo 2025 solo su TV8.