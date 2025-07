Pochi giorni fa Fedez ha discusso con il movimento Ultima Generazione in merito all’utilizzo dei jet privati. A seguito delle dichiarazioni del rapper a intervenire è anche Alessandro Gassmann, che lancia una bordata all’artista milanese.

Alessandro Gassmann vs Fedez

In queste ore a lanciare una bordata social a Fedez è stato nientemeno che Alessandro Gassmann. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che è accaduto. Come forse in molti sapranno, solo di recente il rapper è stato ospite del podcast La Zanzara e nel corso della chiacchierata si è confrontato con il movimento Ultima Generazione in merito all’utilizzo dei jet privati.

Ben presto i toni si sono scaldati e l’artista milanese, difendendo la sua scelta di utilizzare voli non di linea, ha dichiarato: “I voli privati pesano meno del 2% sulle emissioni, la vostra è una retorica del ca**o. Mi piace la tracotanza di chi pensa di essere la polizia dei cieli e di chi pensa di essere moralmente più elevato degli altri”.

L’accaduto naturalmente ha diviso il web e gli utenti sui social hanno iniziato a dire la loro, dando il via a un vero dibattito. A intervenire è stato così anche Alessandro Gassmann, che su Instagram ha lanciato una bordata a Fedez. Mostrando alcuni dati, il celebre attore ha fatto notare come in realtà i jet privati possono arrivare a consumare emissioni di CO2 molto più alte rispetto ai normali voli di linea. A quel punto il regista, con un commento che non è passato inosservato, ha dichiarato: “Nel mondo dello ‘sti ca**i tanto lo fanno tutti’ così ben descritto e avallato da Fedez, l’impatto dei jet privati sul clima sarebbe ininfluente. Chi invece ha studiato ci dice esattamente il contrario”.

Attualmente Fedez non ha ancora replicato al post di Gassmann e non è chiaro se nelle ore a venire vorrà intervenire per dire la sua.