Chi siederà sulla sedia di Gigi D’Alessio a The Voice nella prossima stagione? È emerso finalmente il nome, ma le notizie non sono finite qui, perché ci sarà anche un’altra sorpresa. Ci sarà infatti un secondo coach, che andrà però ad aggiungersi a uno dei già presenti e formeranno un duo interessante.

Chi sarà al posto di Gigi D’Alessio a The Voice

Le nuove stagioni di The Voice Senior e Kids sono pronte a riservarci delle belle sorprese. Dopo l’uscita di scena di Gigi D’Alessio, che vedremo a Mediaset e la reazione poco felice di Antonella Clerici per questo ‘addio’ al programma, ci sono delle novità interessanti.

Come si legge da Hit, infatti, pare proprio che The Voice abbia finalmente trovato il suo sostituto, vale a dire Nek. Un nome che a dire il vero circola da tempo e che la stessa Antonella Clerici aveva approvato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. La padrona di casa del talent musicale aveva speso belle parole per il cantautore di Sassuolo, con cui peraltro aveva anche condiviso l’esperienza a Standing Ovation nel 2017.

Ma non è finita qui! Questo perché oltre Nek a The Voice arriverà anche un altro volto della musica italiana. Stiamo parlando di Rocco Hunt. L’artista però non prenderà il posto di uno degli altri giudici, piuttosto si siederà accanto a Clementino e insieme formeranno un duo inedito molto speciale. Prenderanno insieme ogni decisione e lavoreranno l’uno accanto all’altro in quest’avventura.

E per quanto riguarda gli altri volti di The Voice? Possiamo dire che, oltre Clementino, Arisa e Loredana Bertè saranno riconfermate e le ritroveremo nuovamente nel programma musicale anche nella prossima stagione, per la gioia di fan e appassionati.

Si prospetta dunque una nuova stagione ricca di sorprese e belle emozioni quella di The Voice in arrivo nella prossima stagione.