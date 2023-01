NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Gennaio 2023

Chiara Ferragni

Il simpatico TikTok postato da Chiara Ferragni

Sono giornate cariche di emozione queste per Chiara Ferragni. Come ben sappiamo infatti l’imprenditrice digitale salirà sul palco del Festival di Sanremo 2023 come co-conduttrice al fianco di Amadeus durante la prima e la quinta serata della kermesse musicale. Da settimane dunque l’influencer si sta preparando al meglio per affrontare questa nuova sfida, e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. Pochi giorni fa intanto abbiamo scoperto che Chiara avrebbe affittato una villa sulle colline della città, nella quale alloggerà insieme a tutta la famiglia al gran completo, da Fedez, ai figli Leone e Vittoria, alle sue sorelle Valentina e Francesca. Ma non solo. A seguire i Ferragnez saranno anche le telecamere di Prime Video, in occasione delle ultime riprese della seconda stagione della serie, che debutterà in primavera.

Mentre attendiamo di scoprire come ci stupirà Chiara, poco fa l’imprenditrice ha postato un simpatico TikTok che sta facendo sorridere il web. Nella breve clip (che potete vedere QUI) vediamo la Ferragni che viene paparazzata mentre si scatta un selfie in auto. Il filmato ha fatto divertire gli utenti, e non sono mancati tanti commenti simpatici.

Nel mentre alcuni giorni fa Chiara Ferragni ha anche fatto uno spoiler sugli abiti che indosserà al Festival di Sanremo 2023. L’influencer ha infatti rivelato chi sono gli stilisti e i brand che la vestiranno, e in merito ha affermato:

“Vi confermo che uno dei due designer è Maria Grazia Chiuri per Dior. L’altro brand sarà Schiaparelli, con degli abiti disegnati apposta da Daniel Roseberry per Sanremo. Io ho un rapporto pazzesco con entrambi i brand e con entrambi i designer e non vedo l’ora di farvi vedere quello che abbiamo creato insieme. Sanremo, arriviamo”.