Canale 5 anche sabato 5 ottobre dalle ore 14:45 ci offre un doppio appuntamento con Endless Love. Qui a seguire la trama, anticipazioni e streaming della serie TV turca.

Anticipazioni Endless Love 5 ottobre

Ecco quindi le anticipazioni di Endless Love del 5 ottobre:

Kemal ringrazia Ayhan e Zehir per l’aiuto che gli hanno dato e pensa a un piano per ottenere le quote di Galip della Kozcuoglu Holding. L’ingegnere si mette in contatto con tutte le persone corrotte dall’uomo affinché rinunciassero all’appalto. Questa iniziativa però non avrà l’effetto sperato.

Importante annuncio proprio da parte di Galip durante la riunione aziendale: si ritira! A sorpresa arriva Kemal che a sua volta si addentra nella conversazione e informa di essere lui il maggiore azionista della società. Questo perché si sente legittimato a partecipare in quanto neo sposo di Asu, che ha ricevuto a sua volta le azioni dal padre.

La scena, come svelano le anticipazioni di Endless Love, manda su tutte le furie Emir, che aggredisce sua sorella Asu. La obbliga a consegnargli le azioni, altrimenti rivelerà a Kemal tutta la verità. Asu però non sembra intenzionata a cedere e risponde con una minaccia: è in possesso di elementi sulla morte di Ozan che potrebbero rivelare che il mandante dell’omicidio è proprio lui, Emir.

Intanto Kemal raduna la famiglia per festeggiare le nozze con Asu. Qualcosa però guasta la festa: arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia che Asu potrebbe essere la figlia segreta di Mujgan Kozcuoglu.

Emir arrabbiatissimo se la prende con il padre Galip, convinto sia stato lui a dare la notizia. Asu invece attacca suo fratello, certo sua lui il responsabile con l’intento di allontanarla da Kemal.

Quando va in onda

Prendete appunti se volete sapere quando va in onda Endless Love su Canale 5. Vi forniamo questo specchietto con tutti i dettagli utili:

Dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5.

al alle su Da giovedì 10 ottobre in prima serata dalle 21:30 su Canale 5 al posto del GF.

in prima serata dalle su al posto del Il sabato dalle 14:45 su Canale 5, prima di Verissimo.

Quanti episodi ha Endless Love

Endless Love quanti episodi e stagioni ha? La dizi turca in patria è suddivisa in due stagioni da 35 e 39 episodi ognuna.

In Italia con episodi più brevi siamo riusciti a raggiungere le 178 puntate circa solo per la prima stagione. In corso da fine agosto su Canale 5 la seconda stagione.

Dove vederlo in TV e streaming

Passiamo alla visione di Endless Love. In TV e streaming dove si può guardare? Nello specifico oltre Canale 5 è possibile usufruire della piattaforma di Mediaset Infinity, presente su sito, app e Smart TV, in base alle vostre preferenze.

Con questo importante mezzo è possibile vedere la diretta in contemporanea su Canale 5 oppure rivedere gli episodi precedenti.

Alla prossima con tutte le altre anticipazioni. Grazie a esse scopriremo come finisce Endless Love e le puntate che mancano da qui alla fine della storia.