Vincenzo Chianese | 25 Marzo 2024

Ospite a La Vita in Diretta, il direttore di Novella2000 Roberto Alessi rivela un retroscena inedito sui Ferragnez, che sta già facendo discutere il web.

Il retroscena di Roberto Alessi sui Ferragnez

Si torna a parlare dei Ferragnez e della separazione che sta coinvolgendo la celebre coppia. In queste ore, come abbiamo visto, si è parlato infatti di una presunta lite tra Chiara Ferragni e Fedez che sarebbe avvenuta durante la festa di compleanno del piccolo Leone. Ma non solo. Il rapper ha anche annunciato di aver trovato una nuova casa e ha così iniziato il trasferimento. L’influencer nel frattempo è partita insieme ai suoi figli per Dubai, dove trascorrerà la Pasqua.

Oggi pomeriggio intanto, nel corso della nuova puntata de La Vita in Diretta, il direttore di Novella2000 Roberto Alessi ha raccontato un retroscena inedito che coinvolge proprio i Ferragnez. Queste le sue dichiarazioni, che naturalmente non sono passate inosservate:

“Faccio un racconto. A un certo punto Fedez incontra un premio Nobel e dice di sperare che suo figlio si ispiri a una persona del genere. Una persona che io conosco, che fa la giornalista, scrive sul suo social che non è il caso di scomodare un premio Nobel e che si sarebbero dovuti fare riferimenti più basici”.

Ma non è finita qui. Roberto Alessi ha rivelato anche che Chiara Ferragni ha commentato il post della giornalista in questione, affermando semplicemente: “Corretta questa osservazione”. A quel punto le parole dell’imprenditrice digitale hanno iniziato a fare il giro del web e così il tutto è stato cancellato dai social. Pare dunque che i Ferragnez siano ormai sempre più distanti. Ciò nonostante sono in molti che continuano a fare il tifo per questa meravigliosa coppia. I fan e non solo infatti sperano in un ritorno di fiamma e non resta che fare un enorme in bocca al lupo a Chiara e a Fedez.