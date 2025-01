Sui social per la prima volta Chiara Ferragni ha parlato per la prima volta della polemica sulla foto che non era sua. L’influencer l’ha fatto con un video pubblicato su TikTok.

La replica di Chiara Ferragni

È arrivata finalmente la replica di Chiara Ferragni! L’imprenditrice digitale ha deciso di rispondere alla polemica innescata sul web dopo una condivisa sul suo account Instagram. Nel dettaglio qualche giorno fa l’influencer ha ricevuto diverse critiche per aver inserito all’interno di un carosello una donna insieme a sua figlia, di spalle.

Inizialmente tutti pensavano che si trattasse di Chiara Ferragni e della figlia Vittoria. In realtà lo scatto appartiene alla creator francese Iris de Richemont. Proprio quest’ultima a Fanpage.it ha rivelato di averla contattata per inserire il tag, dato che la Ferragni avrebbe preso la foto senza chiedere il permesso, come vedremo in seguito.

Nel mentre Chiara Ferragni ha voluto rispondere alla polemica che la vede protagonista. L’ha fatto con un video postato su TikTok. Nel filmato pubblicato vediamo in sottofondo la canzone di Tiziano Ferro, Non me lo so spiegare. Proprio con parte del testo che ha deciso di rispondere alle critiche:

“Quando hai già pubblicato 17mila post ma poi posti uno slideshow con foto ispirazionali di scritte sui muri, campeggi, pizze, cappelli a fragoline, case, libri, auto viaggi, fogli di giornale e ti accusano di voler fingere di essere un’altra persona”, ha scritto Chiara Ferragni.

In didascalia ha anche scritto: “Anno nuovo, stessa me”, ha detto Chiara Ferragni per metterci un punto.

Le parole dell’autrice della foto

Come già detto nei giorni scorsi, l’autrice della foto presa “in prestito” da Chiara Ferragni, ha parlato a Fanpage.it e ha raccontato cosa sarebbe successo. Iris de Richemont al sito ha rivelato infatti quanto segue:

“La gente continua a dirmi che ha finto di essere me, non so cosa pensare. Non mi ha chiesto il permesso di prendere la foto, le ho inviato un messaggio chiedendole se potesse taggarmi, perché non lo aveva fatto”.

Sempre a proposito di Chiara aveva rivelato anche che la risposta sarebbe stata la seguente: “Mi ha risposto dicendo che aveva pubblicato la foto puramente perché era una fonte di ispirazione”, ha affermato.

Ora è arrivata la risposta da parte di Chiara Ferragni.