Non tutti sanno ma Lorenzo, il figlio di Pier Silvio Berlusconi, è un campione nel puglilato. E ha solo 14 anni!

Pier Silvio Berlusconi, il figlio Lorenzo campione di pugilato

Grande soddisfazione per Pier Silvio Berlusconi, che a Repubblica ha parlato della gioia per l’ennesima vittoria di suo figlio Lorenzo. Il giovane ragazzo, ha appena 14 anni, è già un talento del pugilato e ha vinto sei vittorie su sei negli ultimi incontri. Poco dopo la gara è subito andato ad abbracciare un emozionato Pier Silvio.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2025, arriva la prima certificazione ufficiale: ecco il brano che ha già conquistato il Disco d’Oro



Con orgoglio l’ad di Mediaset ha rivelato per poi dare un abbraccio a suo figlio: “Glielo avevo detto che era portato per questo sport”. Felice ha sottolineato come la passione per la boxe sia nata in maniera del tutto spontanea:

“Ci mancherebbe che l’avessi forzato. Ha fatto anche altre discipline, gli riusciva bene tutto. Ma io ho praticato karate e boxe, così ha voluto provare anche lui. Non nego di essere molto contento”, ha detto ancora Pier Silvio Berlusconi.

Come giustamente sottolineato dall’imprenditore il pugilato è uno sport che insegna l’impegno quotidiano, ma anche il rispetto e la perseveranza. Non reputa gli sport da combattimento come violenti, anzi. Anche perché il nemico non è l’avversario, ma lo sono le difficoltà della vita che si affrontano attraverso il sacrificio.

Ma come vede il futuro di suo figlio Lorenzo? Pier Silvio Berlusconi ha risposto: “L’importante è che si diverta, che cresca bene. Magari domani incontra una ragazza e s’innamora, smette. Anche se per il momento lo vedo molto determinato”.

Un pensiero poi anche a Silvio Berlusconi, che sarebbe stato certamente molto orgoglioso di suo nipote. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi ha sempre fatto sport, nonostante un problema all’anca dopo una caduta dalla moto:

“Tutte le mattine almeno mezz’ora di ginnastica cardio. Non c’è niente di meglio: due caffè appena sveglio e via. Così sei più lucido, forte, e la giornata comincia in discesa”.

E chissà che dunque non sia nata una nuova stella del pugilato. Pier Silvio Berlusconi intanto si gode il momento d’oro di suo figlio con orgoglio.