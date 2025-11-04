Dopo l’udienza pre-dibattimentale del procedimento che la vede imputata per truffa aggravata, Chiara Ferragni ha rilasciato alcune prime dichiarazioni. Ecco cosa ha detto l’imprenditrice digitale.

Le parole di Chiara Ferragni

Si torna a parlare di Chiara Ferragni. Sappiamo bene che l’imprenditrice digitale è indagata per truffa aggravata, insieme ad altre due persone, per i casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Questa mattina dunque, presso il tribunale di Milano, si è svolta la seconda udienza pre-dibattimentale del procedimento e per l’occasione l’influencer si è presentata in aula assistita dai legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana.

L’incontro con il giudice, che si è tenuto a porte chiuse, è servito per discutere la costituzione delle parti civili. Nel mentre è stato confermato che la Ferragni ha richiesto un processo con rito abbreviato, che prevede uno sconto di pena in caso di eventuale condanna. Il prossimo 19 novembre il giudice si pronuncerà sulla richiesta dell’unica parte civile rimasta in gioco, mentre la sentenza definitiva, che metterà la parola fine al processo, è attesa per il prossimo gennaio.

In attesa di scoprire cosa accadrà, subito dopo l’udienza, Chiara Ferragni ha raggiunto la stampa che la stava attendendo e ha rilasciato alcune prime dichiarazioni. Con poche parole, l’imprenditrice digitale ha affermato: “Grazie per l’attenzione, grazie di essere qua. È una fase sicuramente difficile della mia vita e penso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti”.

Nei prossimi mesi dunque il giudice emetterà la sentenza definitiva e si arriverà alla conclusione del caso. La Ferragni, che nel mentre si è sempre dichiarata innocente, adesso rimane in attesa di scoprire cosa accadrà, con la speranza di lasciarsi in fretta alle spalle questo difficile capitolo della sua vita.

