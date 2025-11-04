Ospite a Uomini e Donne, Martina De Ioannon conferma la storia con Gianmarco Steri. Tina Cipollari e Gianni Sperti attaccano l’ex tronista.

Martina De Ioannon sotto accusa

Oggi a Uomini e Donne abbiamo assistito al confronto tra Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. Come è noto, la scorsa settimana l’ex tronista aveva preferito non presentarsi in studio, scegliendo di rimanere in silenzio. A seguito delle feroci critiche del web però Martina ha voluto avere la possibilità di dire la sua, spiegando così cosa è accaduto in realtà. Una volta di fronte al suo ex compagno, la De Ioannon ha confermato la relazione con Steri, affermando di essere “all’inizio di una storia”. A quel punto a intervenire è stata Tina Cipollari, che ha duramente criticato la neo coppia, affermando:

“Ma perché questa novità di girare intorno alla cosa? Dite che siete una coppia, arrivederci e grazie. Chi se ne frega. Cercate termini adeguati per dire che state insieme. Se due persone stanno insieme, dal momento che condividete tanti momenti della vostra giornata, è normale che uno pensa che non siate amici”.

A intervenire è stato anche Gianni Sperti, che scagliandosi contro Martina De Ioannon e Gianmarco Steri ha aggiunto: “Io penso, Gianmarco, che per la tempistica hai preferito dire che vi stavate frequentando. Dato che fino a pochi giorni prima Martina stava con Ciro”.

A quel punto Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno iniziato ad affrontarsi e proprio l’ex tronista ha raccontato come è avvenuto il riavvicinamento con Gianmarco. Tuttavia più volte i due opinionisti si sono scagliati contro la neo coppia per le modalità e le tempistiche e hanno insinuato che i due si stessero già frequentando già da mesi. Sia la De Ioannon che Steri si sono però discolpati, affermando di aver ripreso a vedersi solo dopo essere tornati entrambi single. In rete intanto gli utenti si sono nuovamente divisi e non sono mancate nuove critiche verso Martina.

In studio si accende la discussione! #UominieDonne pic.twitter.com/sRcsns0Mez — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 4, 2025

