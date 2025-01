Sul suo profilo TikTok Clayton Norcross ha attaccato l’ex compagno d’avventura del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: “Arrogante, strategia evidente la sua”.

Clayton Norcross attacca Lorenzo

Non è riuscito proprio a non dire la sua Clayton Norcross. Dopo aver lamentato la modalità di ripescaggio avvenuta al Grande Fratello (sperava di tornare in gioco), l’attore che ha prestato il suo volto a Thorne Forrester in passato, è tornato a pungere. Stavolta nei confronti di Lorenzo Spolverato. Lo aveva già fatto a Pomeriggio 5 qualche giorno fa e ora è tornato alla carica.

Per prima cosa Clayton Norcross si è detto molto dispiaciuto da quella che anche lui ha definito “cattiveria” la polemica che si è sollevata contro Helena Prestes e che ha tenuto banco per giorni. Dopo che Signorini ha bacchettato i concorrenti per i modi avuto nei confronti della coinquilina, anche l’attore ha avuto da ridire e, come detto, se l’è presa contro Lorenzo Spolverato.

“Helena è una persona che ha il coraggio di parlare e dire la verità. Come Iago”, ha fatto notare Clayton Norcross. Si è detto sorpreso in senso positivo di come anche Amanda si stia esponendo sotto questo punto di vista, per poi attaccare:

“Questo Lorenzo è arrogante. Ha fatto una polemica incredibile. Lui ha utilizzato delle brutte parole. Ha detto a Iago che è un piccolo uomo. Ma di che? Io ho perso tutto il mio rispetto per Lorenzo. È semplicemente un lupo. Anche la strategia è evidente in tutte le cose che fa”.

E ancora Clayton Norcross ha aggiunto: “Luca Calvani per esempio, che lo faccia o no per strategia, ha avuto un bel sentimento e supporto verso Helena, come me. Spero che lei possa vincere. Spero di poter tornare per difendere lei e il mio amico Iago. Sono orgoglioso di lui che ha guardato Lorenzo in faccia e gli ha detto che quello che fa non funziona. Io sono completamente d’accordo. Che vergogna”

L’atteggiamento di Lorenzo Spolverato dunque pare non sia per niente piaciuto a Clayton Norcross che, sui social, non gli ha risparmiato delle critiche. Specie dopo quanto successo ieri durante la puntata del Grande Fratello e in settimana.