1 L’albero di Natale di Chiara Ferragni

Sono mesi di grandi soddisfazioni per Chiara Ferragni. Nelle ultime settimane infatti la nota imprenditrice digitale non è rimasta con le mani in mano, e ha lavorato senza sosta per lanciare una serie di nuove collezioni che sono andate a ruba in un batter d’occhio. Solo lo scorso settembre infatti l’influencer ha messo in vendita la sua prima linea scuola, seguita dalla linea gioielli e da quella make up! Come se non bastasse Chiara e Fedez hanno annunciato l’arrivo della loro prima serie tv, The Ferragnez, che andrà in onda su Amazon Prime Video a partire del prossimo 9 dicembre.

In questi giorni così la Ferragni si sta godendo anche la sua famiglia e solo la scorsa settimana ha deciso di iniziare a festeggiare il Natale! Casa Ferragnez così si è addobbata a festa e naturalmente il tutto è stato condiviso sui social. Ad attirare l’attenzione del web come sempre è stato l’albero di Natale, che si accende battendo le mani! Ma quanto costa e dove è possibile trovare le luci? Andiamo a scoprirlo.

Le luci dell’albero di Natale di Chiara Ferragni sono state realizzate da Twinkly, sono in vendita su Amazon e hanno diverse fasce di prezzo che variano in base alla lunghezza del filo e alla quantità di lampadine che compongono ogni singolo cavo. Si parte da 64,90€ per 100 led, fino ad arrivare a 202,87€ per ben 600 led! Considerando le luci e i bellissimi addobbi scelti, il prezzo dell’albero di Natale della Ferragni dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 mila euro.

Insomma Chiara e la sua famiglia hanno deciso di iniziare a godersi le festività con largo anticipo. Di certo anche nei giorni natalizi i Ferragnez ci mostreranno tutti i momenti più belli delle loro giornate, e non mancheranno sorprese, emozioni e colpi di scena. Qualche giorno fa tuttavia sul web ha iniziato a girare una notizia che riguarda le mamme di Chiara e Federico che non è passata inosservata. Rivediamo di cosa si tratta.