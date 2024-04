Andrea Damante e Giulia De Lellis paparazzati insieme: il video diventa virale (e i fan tornano a sognare)

Gossip | HOT NEWS

Andrea Sanna | 12 Aprile 2024

Andrea Damante Giulia De Lellis

Paparazzati nuovamente insieme Andrea Damante e Giulia De Lellis tornano a far parlare. E c’è chi sogna un ritorno di fiamma

I Damellis tornano a far parlare! Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati paparazzati insieme nella giornata di oggi. I fan sognano un ipotetico ritorno di fiamma per l’ormai ex coppia (tornata di recente single dopo la rottura dai rispettivi partner).

Andrea Damante e Giulia De Lellis paparazzati insieme

Mentre oggi a Uomini e Donne si festeggia il compleanno di Gianni Sperti e si parla di una presunta crisi per una coppia, emerge un nuovo gossip che riguarda due storici ex protagonisti del dating show Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Solo lo scorso mese era emerso un pettegolezzo in cui si parlava di un riavvicinamento tra i due, che sarebbero stati pizzicati insieme. Ma questa è notizia fresca. Sul web da pochi minuti sta circolando un video di Giulia De Lellis e Andrea Damante, che è diventato viralissimo, facendo impazzire i fan che sperano ancora in un loro ritorno di fiamma. Sebbene la loro storia sia finita da un pezzo c’è chi sogna di rivederli di nuovo insieme.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, come mostrato dal video, sono stati pizzicati insieme seduti a un tavolino di un locale. I due sono intenti a chiacchierare di qualcosa e non sembrano essere molto preoccupati dal fatto che qualcuno potrebbe vederli insieme. Il filmato peraltro risalirebbe alla giornata di oggi poiché c’è chi ha confrontato l’outfit di Giulia in questa breve clip a quello indossato nelle storie di Instagram. E…. corrisponde!

I più nostalgici hanno quindi iniziato a fantasticare su un possibile ritorno di fiamma per Andrea Damante e Giulia De Lellis, ma a riguardo non ci sono notizie che possano accertarlo. Potrebbe essere semplicemente che i due si siano incontrati per un saluto o beccati per caso, chissà! Magari dopo quanto successo tra loro hanno deciso di metterci una pietra sopra e ricostruire un rapporto amichevole. Sono tutte supposizioni chiaramente.

Non dimentichiamo poi che Giulia De Lellis in passato scrisse un romanzo proprio legato alla rottura con Andrea Damante dal titolo Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza. Per tale ragione c’è chi ha ironizzato a un possibile sequel dopo questa paparazzata, che può significare tutto e niente.

Ultimamente tra l’altro c’è un gran parlare intorno alle loro vite, specie ora che entrambi sono tornati single. Giulia De Lellis infatti non fa più coppia con Carlo Gussalli Beretta, mentre Andrea Damante ha terminato da poco la relazione con Elisa Visari. Che sia arrivato il momento giusto per i Damellis e riprovarci? Né l’una né l’altro ha parlato di un’eventualità simile, dunque in ogni caso spetta a loro parlarne.