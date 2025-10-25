In un’intervista a Cosmopolitan Spagna, Chiara Ferragni ha parlato non solo della sua storia d’amore con Giovanni Tronchetti Provera. L’influencer ha raccontato come affronta gli haters e se ha mai pensato di smettere. Ecco cosa ha rivelato l’imprenditrice digitale.

Le parole di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata a raccontarsi in una nuova intervista rilasciata a Cosmopolitan Spagna, dove ha parlato di lavoro, vita privata e del rapporto con i social. Con sincerità, l’imprenditrice digitale ha spiegato di non aver mai pensato di dire addio alla sua carriera, ma di aver imparato a riconoscere i propri limiti.

“Non ho mai pensato di smettere, ma quando ho bisogno di una pausa, la prendo e basta. È importante non passare tutto il giorno a scorrere, anche se trovo difficile fermarmi, soprattutto su TikTok. Credo, anche se sembra un cliché, che si debba essere consapevoli del tempo che si trascorre lontano dai social media”, ha raccontato Chiara Ferragni.

Secondo lei, infatti, la trappola dei social è quella di credere che gli altri abbiano sempre una vita migliore. “Nel mondo digitale mostriamo tutti il lato migliore di ciò che ci accade ogni giorno”, ha aggiunto, sottolineando quanto sia importante mantenere un equilibrio tra realtà e apparenza.

Un altro tema che tocca da vicino Chiara Ferragni è quello degli haters, con cui ha imparato a convivere fin da quando era adolescente:

“Prima o poi si sviluppa una corazza. Ma ci sono giorni in cui ci si sente deboli. Si legge un messaggio cattivo e questo rimane impresso nella mente per il resto della giornata.”

Chiara Ferragni sa bene che l’esposizione pubblica “non è per tutti”. Al contempo ha sempre accettato le critiche come parte del suo lavoro: “Se vuoi essere sui social media e quello è il tuo lavoro, devi accettarlo. Le persone dovrebbero capire che, se devono dire qualcosa di male, dovrebbero farlo educatamente.”

In seguito Chiara Ferragni ha poi ricordato che, se avesse dato retta ai suoi detrattori, non avrebbe mai creato The Blonde Salad né costruito la sua carriera imprenditoriale. Il suo consiglio è semplice ma potente: “Se qualcosa ti entusiasma, fallo. La gente parlerà sempre.”

