In queste ore Chiara Ferragni ha parlato della relazione con Giovanni Tronchetti Provera, rivelando come procedono le cose tra loro. Ecco cosa ha dichiarato l’imprenditrice digitale.

Parla Chiara Ferragni

Sono trascorsi quasi due anni da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno messo un punto al loro matrimonio. A seguito della chiacchierata separazione, l’imprenditrice digitale ha voltato pagina e lo scorso anno si è legata a Giovanni Tronchetti Provera. Dopo una crisi momentanea, qualche mese fa, i due sono usciti anche allo scoperto sui social, confermando così la loro storia d’amore. Adesso, come se non bastasse, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Chiara ha rilasciato una lunga intervista a Cosmopolitan Spagna e nel corso della chiacchierata non ha potuto fare a meno di parlare anche della relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Rivelando come vanno le cose con il suo compagno, la Ferragni ha dichiarato entusiasta: “Attualmente sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre. Sono molto romantica, mi piace essere innamorata, vedere le persone innamorate. Sono un fan dell’amore in generale”. Ma attenzione, perché non è finita qui.

Successivamente Chiara Ferragni ha anche menzionato la separazione da Fedez, parlando delle difficoltà vissute lo scorso anno. Ecco cosa ha affermato l’influencer: “Il 2024 è stato molto difficile per me, perché ho attraversato la separazione, il divorzio e molte altre cose. Tuttavia, mi ha insegnato molto, come godersi le onde della vita. Per me la chiave è dare priorità ai problemi che voglio risolvere con urgenza e, nel momento in cui quelli vanno bene, tutto migliora”.

Oggi dunque Chiara ha finalmente voltato pagina e si sta dedicando unicamente ai suoi figli Leone e Vittoria (nati dall’amore con Fedez, ndr), a Giovanni e alla sua carriera.