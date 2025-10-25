L’ex tronista di Uomini e Donne, Martina De Ioannon ha risposto duramente alle critiche che le stanno arrivando sui social. Dopo settimane di gossip a seguito della rottura con Ciro Solimeno e il nuovo avvicinamento a Gianmarco Steri, ha perso le staffe.

Martina De Ioannon perde le staffe

Ha detto basta a gran voce. Martina De Ioannon è un vero fiume in piena. Da giorni il suo nome è al centro del gossip, e questa volta non per un nuovo amore, ma per un duro sfogo social che ha lasciato tutti senza parole.

L’ex tronista di Uomini e Donne era già finita sotto i riflettori per la sua intricata storia sentimentale. Durante il suo percorso nel dating show di Canale 5 aveva scelto Ciro Solimeno, preferendolo al rivale Gianmarco Steri. La relazione tra Martina e Ciro, inizialmente lontana dai riflettori, sembrava procedere bene, ma le voci di crisi sono arrivate presto.

Nel frattempo, anche Gianmarco Steri era impegnato in una nuova conoscenza con Cristina Ferrara, conosciuta durante il trono di Uomini e Donne e conclusa dopo pochi mesi. Poi, il colpo di scena: le indiscrezioni su un nuovo avvicinamento tra Martina De Ioannon e Gianmarco si sono fatte sempre più insistenti, fino alla conferma pubblica, paparazzate e rumor vari. I due sono apparsi insieme tra il pubblico della prima puntata di X Factor, scambiandosi gesti affettuosi che non sono passati inosservati.

Ma non tutto è rose e fiori. Nelle ultime ore, Martina De Ioannon ha deciso di rispondere a tono ad alcuni commenti apparsi sotto un suo post Instagram, perdendo letteralmente la pazienza.

“Non parlate di famiglie perché la mia non c’entra nulla con tutto sto show. Le famiglie di cui vergognarsi sono altre!” ha scritto furiosa. E ancora: “Attaccate me ma non quei due signori dei miei genitori, le famiglie che devono guardarsi la coscienza sono altre, Stop!”.

I commenti Instagram di Martina De Ioannon

Uno sfogo diretto e senza filtri da parte di Martina De Ioannon, stanca di vedere coinvolti i suoi cari nelle chiacchiere del web. Dopo mesi di gossip, frecciatine e supposizioni, l’ex tronista ha voluto mettere un punto fermo: la sua famiglia resta fuori da ogni “teatrino”.

