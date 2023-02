NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Fedez

Il post di Fedez, Leone e Vittoria per Chiara Ferragni

Mancano ormai solo una manciata di giorni alla partenza del Festival di Sanremo 2023 e tutto è pronto per il debutto della kermesse musicale. In queste ore a preparasi è anche Chiara Ferragni, che come ormai tutti sappiamo salirà sul palco dell’Ariston in occasione della prima e della quinta serata, affiancando Amadeus come co-conduttrice. Ad arrivare in riviera tuttavia sarà la famiglia al gran completo. I Ferragnez hanno infatti prenotato una villa sulle colline della città, dove vivranno per una settimana insieme ai loro figli Leone e Vittoria. Ma non solo. A raggiungere Chiara e Federico saranno anche Valentina e Francesca, sorelle dell’influencer, e i suoi genitori.

In attesa della partenza per Sanremo, poco fa proprio Fedez ha pubblicato un dolcissimo post sui social per fare un grande in bocca al lupo alla Ferragni. Il cantante ha condiviso alcuni scatti insieme a sua moglie e ai loro figli, affermando semplicemente: “In bocca al lupo per Sanremo mamma”. Non è mancata anche la reazione dell’imprenditrice, che emozionata ha aggiunto “Crepi il lupo”.

In queste ore nel mentre a parlare è stato anche Amadeus, che nel corso di un’intervista ha parlato di Chiara Ferragni, rivelando cosa è accaduto quando l’ha convinta a partecipare al Festival e cosa farà a Sanremo. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“È stata carina, ha già fatto gruppo con le altre ragazze. Non la conoscevo personalmente, anche se l’ho invitata ogni anno perché la considero molto forte. Quando l’ho chiamata per il quarto anno consecutivo, mi ha detto: ‘Incontriamoci, ho visto il Festival e ho notato il cambiamento, mi piace guardarlo e sono entusiasta della tua proposta’. Ogni ragazza (la Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Enogu, Chiara Francini, ndr) farà un monologo su un tema preciso. La vera rivoluzione era quella di dare uno spazio importante su questo palco a tante donne che potessero raccontare una propria storia, lanciando spunti di riflessione e portando qualcosa di importante che sentono vicino alla loro sensibilità, una propria battaglia”.