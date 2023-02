NEWS

Nicolò Figini | 2 Febbraio 2023

GF Vip 7

La rabbia di Edoardo Donnamaria verso Nikita

Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi con il tempo sono riuscite a diventare buone amiche dentro la casa del Grande Fratello Vip. Nel mentre il rapporto tra l’influencer ed Edoardo Donnamaria sembrava essere naufragato. Pochi giorni fa, infatti, Antonella aveva parlato con lui e sembrava si fossero lasciati per sempre:

“Con tutto che mi sento innamorata di te, io ho visto delle mancanze di rispetto che non riesco a farmi stare bene. Visto che io sono venuta qua in primis per pensare a me, da questo momento in poi io sono sola come te, da questo momento non stiamo più insieme per quanto mi riguarda. Io ad oggi non voglio più stare con te, non voglio più farmi del male e farlo a te. Ti chiedo di coltivare le amicizie che hai perché io con te non ci voglio più stare e non voglio farmi levare il sorriso da nessun uomo. […] Pensavo di aver trovato l’amore tipo quello dei film. Tipo Romeo e Giulietta o il Titanic. Non mi lascerò mai più andare con nessun uomo, rimango single a vita, sto meglio”.

I rapporti tuttavia sono stati recuperati e i due si sono riavvicinati ancora una volta. Nella giornata di ieri hanno anche ricevuto un aereo, ma sono stati interrotti da Nikita Pelizon. Questo fatto ha subito scatenato l’ira di Edoardo Donnamaria, il quale se ne è andato. Antonella, però, è corsa a recuperarlo per portarlo indietro e abbracciarsi guardando il messaggio per loro. Lungo il tragitto il vippone è sbottato, come vediamo anche dal video QUI. Il volto di Forum ha detto:

“Io sto lì con te abbracciato a guardare l’aereo e lei arriva e si mette lì con noi? Ma che ca**o fa? Mamma mia, questa è scema. Ma glielo vuoi dire di lasciarci soli? Se glielo dico io ci litigo. Sta cre**na… Ha cominciato a fare le domande“.

Seguiteci per altre news.