Parlano gli amici di Ilary Blasi

Da quando hanno annunciato la separazione ufficiale, Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati travolti da un ciclone mediatico. Tanti sono stati i gossip emersi sul conto della conduttrice e dell’ex Capitano della Roma. I due tuttavia non sono mai intervenuti per fare chiarezza sulla situazione, preferendo il silenzio stampa. In molti però hanno notato che proprio la Blasi in queste settimane così delicate è particolarmente attiva su Instagram. La presentatrice ha infatti testimoniato sui social la vacanza fatta in Africa con i suoi figli, il ritorno a Sabaudia, e i momenti più belli delle sue giornate, apparendo più bella, sexy e provocante che mai. Adesso però a parlare sono stati alcuni presunti amici della conduttrice, che al settimanale DiPiù hanno raccontato perché Ilary è così attiva su Instagram dopo l’addio a Totti. Questo quello che si legge sulla rivista e quello che riporta Gossipetv:

“Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”.

Ma non solo. Un’altra presunta fonte vicina a Ilary Blasi sempre al settimanale DiPiù ha affermato:

“Credo che Ilary abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana”.

Solo qualche giorno fa nel mentre a fare chiarezza sulla situazione sentimentale di Ilary Blasi ci ha pensato il settimanale Chi. La rivista ha fatto sapere come in realtà Totti non abbia trovato alcun messaggio compromettente sul cellulare di sua moglie, a differenza di quanto comunicato inizialmente. Questo quello che si legge in merito:

“Persone vicine alla coppia negano che sia colpa di alcuni messaggini captati da Totti sul telefono di Ilary, associati alle voci di un uomo misterioso a Milano. Secondo queste fonti, nonostante i sodali di Totti siano convinti del contrario, non esisterebbero né i messaggini che avrebbero indispettito Totti, né l’uomo misterioso. E confermano le voci che vedono il Capitano circondato dalle tentazioni, capace di resistere a tutto fuorché a quelle”.

