In questi giorni è stato ufficializzato il ritorno di fiamma tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Pare però che l’influencer, dopo essere tornata con il manager, sia costretta a rispettare una rigida e ferrea regola.

Le ultime voci di corridoio su Chiara Ferragni

Si sa, la vita privata di Chiara Ferragni è da sempre al centro del gossip e del pettegolezzo. Dopo la fine del matrimonio con Fedez, la celebre imprenditrice digitale si è legata a Giovanni Tronchetti Provera e la loro relazione ha fatto a lungo discutere il web. Pur non essendo mai uscita ufficialmente alla luce del sole, la coppia è stata in diverse occasioni paparazzata insieme, fino a quando poco prima dell’inizio dell’estate è arrivata voce di una rottura. A causa di alcuni problemi, che secondo le indiscrezioni sarebbero sorti per via della famiglia del manager, i due si sono separati e hanno cercato di voltare pagina.

Qualche giorno fa però, a sorpresa, Gabriele Parpiglia ha annunciato attraverso la sua newsletter il ritorno di fiamma tra Chiara e Giovanni. Ma non solo. Successivamente la Ferragni e Tronchetti Provera sono stati anche paparazzati insieme in aeroporto, segno dunque che le cose avrebbero ripreso a funzionare. Adesso però, come se non bastasse, emerge un nuovo retroscena che ha già attirato l’attenzione.

Sempre Parpiglia ha raccontato che a Chiara Ferragni, dopo essere tornata con Giovanni Tronchetti Provera, sarebbe stata imposta una rigida e ferrea regola da seguire. Stando a quanto si legge, i due non potrebbero mai apparire in foto insieme e l’influencer avrebbe il divieto di postare sui suoi social scatti di coppia.

Naturalmente al momento nessuna conferma è arrivata da parte dei diretti interessati, che nel mentre sembrerebbero essere nuovamente in perfetta sintonia. Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Chiara e a Giovanni.