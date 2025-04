Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete in queste ore, sembrerebbe che Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si siano lasciati e che l’influencer sia nuovamente single.

L’ultimo gossip su Chiara Ferragni

Negli ultimi mesi Chiara Ferragni è finita in diverse occasioni al centro del gossip e del pettegolezzo. Come è noto, dopo la fine del matrimonio con Fedez, l’imprenditrice digitale ha ritrovato l’amore e si è legata a Giovanni Tronchetti Provera. La relazione ha naturalmente fatto discutere fin dal primo momento e in questi mesi l’attenzione è stata focalizzata su questa neo coppia. Pur non mostrandosi mai sui social, Chiara e Giovanni sono stati più volte paparazzati e avvistati insieme e la stessa imprenditrice digitale qualche tempo fa ha confermato di essere nuovamente impegnata sentimentalmente.

Solo di recente Tronchetti Provera ha anche preso parte al compleanno della piccola Vittoria e sembrava che tutto stesse procedendo a meraviglia tra i due. Ciò nonostante nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha lasciato a bocca aperta l’intero web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto riferisce Grazia Sambruna su Mowmag, sembrerebbe che Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si siano lasciati. La giornalista infatti ha ricevuto un messaggio da una delle persone vicine all’imprenditore, che avrebbe confermato la rottura. Ma non solo. Pare che sia gli amici che la madre di lui sarebbero più che felici di questa separazione. Questo quanto si legge in merito: “Il particolare più croccante è che gli amici di lui starebbero raccontando la rottura della coppia in toni gioiosi, festanti: una liberazione. […] Cecilia Pirelli, madre del rampollo, sarebbe già pronta a sbocciare champagne, a bandire una loculliana festa per la fine di questa di relazione”.

Attualmente però la Ferragni non è ancora intervenuta per confermare o smentire i gossip, che al momento dunque sono da prendere con le pinze.