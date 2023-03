NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Marzo 2023

Chiara Ferragni

La replica di Chiara Ferragni

È stato senza dubbio un periodo intenso, l’ultimo, per Chiara Ferragni. Nel corso delle ultime settimane infatti l’imprenditrice digitale è finita nell’occhio del ciclone mediatico, a causa dei pettegolezzi in merito alla presunta crisi con Fedez. La coppia tuttavia come sappiamo ha smentito ufficialmente le indiscrezioni, facendo chiarezza su quello che è accaduto in realtà. Contemporaneamente Chiara non ha mai smesso di dedicarsi al suo lavoro e ai mille impegni che giorno dopo giorno la attendono, e proprio in questi giorni sta lavorando a nuovi entusiasmanti progetti. Attualmente l’influencer si trova col suo team a Marrakech, e naturalmente sta testimoniando il suo viaggio sui social. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Un utente ha beccato Chiara Ferragni in aeroporto prima della partenza, e ha fatto notare come l’imprenditrice stesse viaggiando con una compagnia low cost. A quel punto a intervenire è stata la stessa influencer, che replicando al filmato che la vede al gate poco prima di imbarcarsi ha affermato:

“Ero io baby. Non capisco cosa c’è di strano nel fatto che viaggiassi in EasyJet”.

Nel mentre in questi ultimi giorni Chiara Ferragni ha risposto alle domande e alle curiosità dei fan e così sui social ha spiegato perché spesso parla di sé stessa in terza persona. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Si raga, quando parlo del mio brand è difficile, perché si chiama Chiara Ferragni, e io mi chiamo Chiara Ferragni. Naturalmente prende il nome da me. O dico “del mio brand”, o devo dire “…di Chiara Ferragni”. Forse dovrei dire “del mio brand” perché suona meno strano”. I follower dei Ferragnez nel frattempo attendono con ansia l’arrivo della nuova stagione della serie, e di certo a breve potrebbero arrivare delle novità in merito. Continuate a seguirci dunque per restare sempre aggiornati con tutte le news su Chiara e Fedez.