Andrea Sanna | 17 Agosto 2023

Chiara Ferragni

Vittoria imita Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è amatissima, ma a rubarle la scena stavolta è stata la figlia Vittoria. La piccola di casa Ferragnez è diventata una vera e propria star ed è sempre al centro dell’attenzione mediatica. Tra foto e video spesso i fan sono più concentrati su lei e Leone rispetto ai loro genitori. Non mancano quindi tante visualizzazioni che mostrano spesso i due giocare insieme.

Ma stavolta Chiara Ferragni ha voluto stupire tutto. L’imprenditrice digitale ha postato una vera propria chicca. Come noto ama stesso mostrare i suoi outfit ai fan, tra i pezzi presenti nella sua collezione e sponsorizzazioni varie. Un appuntamento quotidiano con i follower tra abiti utilizzati per grandi eventi, semplici incontri di lavoro o uscite fuori porta in famiglia. Vittoria nella clip spuntata sull’account ufficiale dell’influencer fa il fit check, ovvero ha mostrato il suo look.

Disinvolta e piuttosto a suo agio la bambina ha imitato mamma Chiara Ferragni. indossando una camicia a maniche corte bianche e un pantalone rosso con fantasia bianca. Ad abbinare il tutto dei sandali e immancabili gli accessori. Una valigetta-astuccio del cartone animato “La casa delle bambole di Gabby”. Come dicevamo il video ha scatenato i commenti degli utenti e superato i 2.5 milioni di visite. La bimba nel video dice “Fit Check Laia” perché Laia è la protagonista del cartone animato menzionato.

Ecco qui il video della figlia di Chiara Ferragni che ha fatto impazzire i fan del web.

Insomma un vero e proprio successo quindi per questa imitazione simpatica da parte di Vittoria. Chiara Ferragni in primis è parsa davvero molto divertita da questa trovata di sua figlia.

Pioggia di like e commenti da parte degli utenti e video diventato viralissimo sul web. Da TikTok a Instagram e Twitter, Vittoria ha spodestato per qualche ora sua mamma Chiara Ferragni.