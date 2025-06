Durante la puntata di oggi di Camper, noto programma di Rai 1, un ospite ha fatto una gaffe ‘a luci rosse’. Ecco qual è stata la reazione della giornalista.

La gaffe a Camper

Oggi, martedì 24 giugno 2025, è andata in onda una nuova puntata di Camper e l’appuntamento ha portato gli spettatori a Gragnano. L’inviata Monica Caradonna ha mostrato i prodotti tipici del posto mentre Elisa Silvestrin si è posizionata delle suggestive zone da Milano Marittima al Lido di Spina nelle Valli di Comacchio.

LEGGI ANCHE: Pamela Petrarolo lancia un appello in diretta a suo fratello

In questo momento, tuttavia, vogliamo concentrarci sulla prima parte della trasmissione. Peppone Calabrese ha dato la linea a Monica con la sua rubrica intitolata “Casa Caradonna“. L’inviata si trovava ,come anticipato in precedenza, a Gragnano in provincia di Napoli e si trovava davanti a una tavola piena di prelibatezze.

LEGGI ANCHE: Conosciamo un po’ meglio Sara Bluma, la DJ e produttrice che ha rubato il cuore a Can Yaman

A un certo punto, ha dato la parola al contadino Michele chiedendogli che cosa stesse facendo. L’ospite ha commentato: “Sto prendendo un peperone ca**one” e la reazione di Caradonna è stata immediata. La possiamo vedere un po’ scossa dopo essersi allontanata leggermente dal contadino per poi dire: “Michele, siamo su Rai 1, mannaggia“.

I primi caldi mietono già vittime illustri. https://t.co/130qDUUFhO — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) June 24, 2025

LEGGI ANCHE: Influencer organizza un incontro con i suoi fan ma nessuno si presenta e lei scoppia in lacrime

Nella maniera più candida possibile Michele ha replicato: “Che ho detto? Questo è un peperone in effetti, si usa in cucina ed è buonissimo. Si può fare in tanti modi“. Insomma, la gaffe a Camper è stata risolta nel migliore dei modi ma ciò non ha impedito alla scena di fare il giro del web. Gli utenti dei social hanno riso e hanno lasciato i più disparati commenti sotto i vari post. Voi l’avete visto in diretta?