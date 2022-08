Chris Rock rompe il silenzio dopo il video di scuse di Will Smith

Dopo le scuse di Will Smith, parla Chris Rock

Lo schiaffo ben assestato di Will Smith a Chris Rock durante l’ultima notte degli Oscar è stato l’episodio più rilevante dell’intera manifestazione. Motivo di questo gesto una frase poco gradita da Smith da parte di Rock verso sua moglie. Il fatto divise molto l’opinione pubblica. Ora a distanza di tanto tempo proprio Will ha deciso di tornare a parlarne.

Appena due giorni fa è emerso un video di scuse, considerate dai più ‘tardive’, da parte di Will Smith nei confronti del collega Chris Rock. Tramite i suoi canali ufficiali si è detto molto dispiaciuto per l’accaduto che tanto fece parlare in tutto il mondo. Ma come avrà reagito il suo collega? Stando a quanto riportato da Fanpage.it Rock sarebbe tornato sulla questione durante un suo spettacolo ad Atlanta.

Chris Rock si sarebbe lasciato sfuggire un commento ironico e pungente, senza però fare riferimento in alcun modo al filmato di scuse registrato da Will Smith, ma solo ed esclusivamente allo schiaffo. Come potrete leggere a seguire Will nelle parole del comico diventa Suge, ovvero Marion ‘Suge’ Knight. Il discografico e capo dell’etichetta di Dr. Dre, Snoop Dogg e Tupac pare sia celebre per i suoi modi di fare considerati da alcuni un po’ bruschi. Da qui il paragone:

“Tutti cercano di fare le vittime, ma se tutti fanno le vittime nessuno ascolterà più le vere vittime. Io dopo essere stato picchiato da Suge Smith sono andato a lavorare, ho famiglia”

Sempre Chris Rock riferendosi allo schiaffo di Will Smith ha detto ancora:“Chiunque dice che le parole fanno male non ha mai ricevuto un pugno”. Insomma per ora Rock pare non aver detto nulla riguardo il video che in queste ore sta spopolando sul web e vede il pentimento del suo collega dopo il ceffone.

