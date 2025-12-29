Flirt in corso tra Christian Pulisic e Sydney Sweeney? Parla l’attaccante del Milan, che svela se stanno davvero insieme

Da giorni ormai si rincorre il gossip secondo cui ci sarebbe del tenero. Ma Chistian Pulisic e Sydney Sweeney stanno davvero insieme? L’attaccante del Milan è intervenuto e ha svelato la verità.

Christian Pulisic e Sydney Sweeney stanno insieme?

Negli ultimi giorni, un gossip che coinvolge il giocatore del Milan Christian Pulisic e l’attrice Sydney Sweeney ha scatenato un ampio dibattito sui social.

Diverse voci hanno ipotizzato che i due, connazionali e icone nei rispettivi mondi, avessero intrapreso una relazione sentimentale.

Tuttavia, l’attaccante rossonero ha deciso di mettere un freno a queste indiscrezioni, smentendole direttamente sui social a modo suo.

L’attaccante interviene: la verità

Via Instagram, Pulisic ha scritto: “Smettetela di inventare storie sulla mia vita privata. È necessario ritenere le fonti responsabili, perché queste cose possono influire sulla vita delle persone.”

Con un post chiaro e deciso ha voluto rassicurare i suoi fan e mettere in chiaro che il gossip che circola non ha alcun fondamento.

Non solo ha risposto alle voci, ma Pulisic ha anche voluto dimostrare il suo impegno verso la sua relazione attuale. Durante una recente partita contro il Verona, l’attaccante ha esultato mimando una lettera “A” con le dita, in riferimento alla sua fidanzata Alexa Melton.

Alexa, che dal 2023 è diventata golfista professionista, ha anche un canale YouTube dove condivide alcuni video legati al suo sport, tra cui una sfida proprio con Pulisic.

La vita privata di Sydney Sweeney

Nel frattempo, Sydney Sweeney, attrice di grande successo grazie a ruoli in serie come Euphoria e Tutti tranne te, è al centro di altre voci.

La sua carriera ha ricevuto una spinta ulteriore nel 2025 grazie a una controversa campagna pubblicitaria per American Eagle, che ha attirato molte critiche sui social per il suo slogan “Sydney Sweeney has great jeans”.

Nonostante ciò, la sua vita sentimentale è ormai legata all’imprenditore Scooter Braun, noto per il suo ruolo nell’industria musicale.

A quanto pare, il presunto flirt non è mai esistito, e il gossip su una relazione tra i due è stato solo una creazione dei media.

CREDITI FOTO: Pulisic: Emanuele Pennacchio / IPA Sport / IPA

Sidney: Xavier Collin / Image Press Agency / IPA

