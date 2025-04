Mentre si trovava in vacanza alle Maldive con la sua famiglia, Christian Vieri è stato colpito da un malore. Ecco cosa è successo e come sta ora ora l’ex attaccante.

Il malore di Christian Vieri alle Maldive

Dopo Shade che ha suscitato diversa preoccupazione tra i fan dopo il ricovero in ospedale, anche Christian Vieri ha allarmato i suoi follower durante la sua vacanza… per niente fortunata.

La disavventura si è verificata durante le vacanze pasquali che l’ex calciatore ha trascorso alle Maldive con la moglie Costanza Caracciolo e le figlie Stella e Isabel. Sul suo profilo Instagram Christian Vieri ha condiviso nelle storie dove mostrava il su ricovero in ospedale.

In una prima foto si è mostrato con una maschera per l’ossigeno con espressione piuttosto provata, mentre in un secondo scatto si è mostrato disteso su un lettino. In un’altra storia pubblicata, Christian Vieri, recuperata un po’ la forma, ha spiegato in prima battuta quale fosse il suo stato di salute.

L’opinionista di DAZN ha fatto sapere che quando è partito non era proprio in forma, aveva della tosse e dolori alle ossa. Sperava però di risolvere tutto con dei medicinali in pochi giorni. A quanto pare però la tosse anziché diminuite è aumentata.

Vieri ha dichiarato di avere qualche problema al polmone destro per il quale si è reso necessario la prescrizione di antibiotici. Ciò quindi ha portato lui e la sua famiglia a tornare in Italia. Costanza, moglie di Christian Vieri, ha dato qualche ulteriore particolare:

«Lui è partito che non era in forma e abbiamo pensato che, alle Maldive, tra sole e mare, sarebbe andata meglio. E invece la situazione è sempre peggiorata, sempre più tosse, sempre più dolori… È andato dal dottore che gli ha prescritto un antibiotico perché, ai polmoni, c’era un po’ di “rumorino”. Quindi, poverino, questa vacanza se l’è fatta praticamente a letto. È stato veramente male. Domani partiamo. Siamo qui che ci godiamo l’ultimo bagnetto prima di rientrare…».

Ma adesso come sta Christian Vieri? A rivelarlo è stato lui stesso!

Come sta Bobo Vieri, le sue parole

Nella mattinata di oggi però Christian Vieri ci ha tenuto a fare una nuova storia su Instagram in cui ha aggiornato i suoi tanti fan sulle sue condizioni di salute. Sommerso di messaggi dei suoi supporter piuttosto preoccupati, l’ex attaccante ha postato un video.

Nel filmato Vieri ha spiegato di avere visto il medico, che ha fortunatamente escluso la polmonite. Com’è giusto che sia però dovrà seguire una cura con delle medicine:

“Ciao ragazzi! Ieri ho visto il medico. Per fortuna non è una polmonite. Mi ha dato delle medicine e mi devo curare. Devo stare a riposo 10/15 giorni. Però tutto apposto. Grazie a tutti per i tantissimi messaggi, ciao a tutti” , ha detto Christian Vieri su Instagram.

Christian Vieri aggiorna sulle sue condizioni di salute dopo il malore alle Maldive pic.twitter.com/wUjsqQq8l9 — Novella2000 Archive (@disagio_tv) April 25, 2025

Ora quindi Vieri dovrà seguire tutti i consigli del suo medico di fiducia e presto tornerà in forma. Buona guarigione!