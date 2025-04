Con un video sui suoi social il rapper Shade ha rivelato che è ricoverato in ospedale: “Ho smesso di respirare, mi muovo con l’ossigeno”.

Shade in ospedale

Molte notizie arrivano anche dai social, come in questo caso. In tanti in questi giorni si stanno domandando cosa è successo al rapper e doppiatore Shade. All’anagrafe Vito Ventura è un volto molto amato e apprezzato sul web e nei giorni scorsi ha fatto preoccupare tutti quando ha pubblicato una storia su Instagram. Un filmato che ha fatto fin da subito il giro dei social.

Shade ha fatto sapere di trovarsi in un letto d’ospedale, con una cannula nasale e la flebo sul braccio. Solo ora però è arrivata la verità su quello che gli è successo e perché si trova in ospedale. In un video diffuso sui suoi account ufficiali, Shade ha raccontato di avere avuto una brutta infezione al polmone sinistro. Questo chiaramente gli ha provocato non pochi problemi:

“Mercoledì ho smesso di respirare e sono finito al pronto soccorso,” ha raccontato Shade su TikTok in un video. A seguito di alcuni primi accertamenti, il rapper è stato trasferito in un reparto specializzato dove dovrà ora seguire delle cure. Nonostante tutto però il doppiatore ha mantenuto sempre viva la sua ironia. Ha ammesso peraltro di non respirare ancora tanto bene, ma si reputa forte e spera di uscire presto da questo tunnel. Ha capito però si tratterà di un percorso decisamente molto lungo e delicato.

Non sappiamo al momento quando Shade riuscirà a tornare a casa dopo il ricovero in ospedale, ma sembra stare leggermente meglio rispetto ai giorni precedenti, anche se alterna degli alti e bassi. Lui ha ammesso: “Non sarà una passeggiata, ma c’è sicuramente di peggio,” ha detto.

Novella2000.it si augura che Shade possa risolvere quanto prima questo guaio fisico. I nostri più sinceri auguri di pronta guarigione!