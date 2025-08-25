Christopher Aleo e Simona Jakstaite hanno trascorso una vacanza esclusiva al resort Shebara, sul Mar Rosso, tra romanticismo, stile impeccabile e incontri ufficiali. La coppia ha incantato con la sua eleganza, trasformando ogni momento in una scena da film.

Vacanze in Arabia Saudita per Christopher Aleo e Simona Jakstaite

Un viaggio che sembra uscito da un film romantico e che ha già fatto sognare il jet set internazionale. Christopher Aleo, banchiere cosmopolita e neo produttore cinematografico, e la splendida moglie Simona Jakstaite, modella e creative director, hanno scelto il resort ultra esclusivo Shebara. Un autentico gioiello della costa saudita sul Mar Rosso, per un soggiorno che ha il sapore della favola.

Niente eccessi, solo pura eleganza. Lui, in camicie di lino bianco e un sorriso sicuro, lei, in caftanileggeri e look minimal-chic che ricordano Yves Saint Laurent, hanno trasformato ogni passeggiata sul pontile in un set fotografico improvvisato. E gli ospiti del resort non hanno potuto fare a meno di notare la complicità della coppia. Sorrisi, brindisi al tramonto, un bacio rubato mentre le sfere specchiate delle ville riflettevano il cielo color oro.

Il Mar Rosso non è mai stato così glamour. Le passerelle sospese sull’acqua sono diventate la cornice perfetta di un amore raccontato senza ostentazioni. Con la naturalezza che ha reso Aleo e Jakstaite due protagonisti di un film che sembra scritto apposta per loro. Un vero colpo d’occhio: la bellezza di Simona, il carisma di Christopher e l’atmosfera unica di Shebara hanno creato immagini che sembrano scatti di copertina.

Ma dietro il relax c’è stato anche spazio per incontri ufficiali. Le autorità saudite hanno invitato Christopher Aleo a un tour delle nuove attrazioni e dei progetti in via di sviluppo lungo la costa del Mar Rosso. Un invito che non è passato inosservato. Fa parte di un disegno più ampio che vedrà il banchiere svizzero coinvolto nello sviluppo di produzioni cinematografiche internazionali e nella realizzazione di impianti fotovoltaici, in linea con il grande piano di modernizzazione del Paese. Cinema, energia sostenibile e turismo d’élite: tre settori chiave che si intrecciano con la visione di Aleo e che confermano il suo ruolo da protagonista anche fuori dall’Europa.

Eppure, al di là dei progetti e delle strategie, quello che ha incantato di più è stata la semplicità della coppia. Christopher e Simona, seduti sul pontile privato con i piedi immersi nell’acqua, lo sguardo rivolto alle stelle e il mare come colonna sonora, hanno regalato uno dei quadri più romantici della stagione. Nessun evento mondano, nessun bisogno di apparire: solo due innamorati che sanno trasformare anche il silenzio in glamour.

In Arabia Saudita, dove il lusso sta scrivendo un nuovo capitolo della sua storia, Aleo e Jakstaite hanno firmato una pagina speciale. Più che una vacanza, il loro soggiorno è stato un racconto d’amore, eleganza e bellezza da sfogliare come una rivista patinata. Con il fruscio della seta e il profumo del mare che restano impressi come il più indimenticabile dei ricordi.

A cura di Francesco Fredella.