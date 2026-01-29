Ciak si gira! …Cinemà: un evento straordinario che celebra la grande musica e il cinema d’autore, con protagonisti d’eccezione e una platea ricca di volti noti della TV

Nella cornice del Teatro Off Off di Roma si è svolta la prima nazionale dell’evento Ciak si gira! …Cinema. Lo spettacolo ha visto come protagonisti Beppe Convertini, celebre conduttore di Uno Mattina In Famiglia su Rai1 e autore del volume Il Paese delle Tradizioni edito da Rai Libri, insieme ad Alma Manera. Sotto la direzione della regista Maria Pia Liotta, la rappresentazione si è snodata attraverso un viaggio nelle più iconiche colonne sonore d’autore della storia del cinema.

Un connubio tra musica, danza e alta moda

La performance ha beneficiato del talento del Maestro Kozeta Prifti al pianoforte, mentre le coreografie sono state affidate ai ballerini Egon Polzone e Elisabeth Maria Casuccio, che si sono mossi all’interno di una scenografia multimediale ideata da Enrico Manera. Un elemento di grande prestigio è stato rappresentato dalle ricercate mise create da Gai Mattiolo, che hanno arricchito questa produzione multidisciplinare. Al centro della serata le musiche di grandi Maestri come Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani, figure che hanno reso celebre il cinema italiano in tutto il mondo.

Parata di stelle per la prima nazionale

Il parterre della serata è stato impreziosito dalla presenza di numerosi ospiti illustri. In sala erano presenti Giuseppe Brindisi accompagnato dalla moglie, la giornalista Annamaria Capozzi, Miriana Trevisan, Sara Ricci, Simona Borioni e Matilde Brandi. Tra gli spettatori si sono distinti anche l’etoile Giuseppe Picone, Jodie Alivernini, l’attrice e regista Maria Grazia Nazzari, oltre a Pino Strabioli e Monica Setta. Hanno partecipato all’evento anche l’autore Niky Marcelli con Gaia Zucchi, la produttrice Paola Lucisano, la direttrice di Rai Isoradio Antonella Ferrari e il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca. La lista degli invitati ha incluso inoltre Patrizia Pellegrino, Vira Carbone, Elena Bonelli, l’Onor. Cangiano, Roberta Beta, il produttore musicale Gianni Testa con il cantautore Giovanni Segreti Bruno, Paola Severini e Giusy Versace in compagnia del suo partner.

